Nachdem die Verbraucherpreise in den USA am Dienstag eine höhere Inflation andeuteten, fürchten viele, dass dies auch für die heute Nachmittag veröffentlichten Produzentenpreise gilt. Damit Anleger über 18.000 Punkten im DAX noch einsteigen, sollte aber eine erste Zinssenkung der Fed im Juni wieder aussichtsreicher werden. 64 Prozent Wahrscheinlichkeit sind zwar besser als die 57 Prozent, die noch vor drei Tagen aufgerufen wurden, aber sie ist eben alles andere als sicher.

Zwar zeigen sich damit die ersten Risse im Fundament der Rally, was aber nicht bedeutet, dass sie hier enden muss. Technisch betrachtet liegt weiterhin ein intakter Aufwärtstrend vor. Die Konsolidierung seit Dienstag im DAX ist positiv zu werten, ein nachhaltiger Sprung über die 18.000er Marke jederzeit möglich. Zumal Anleger immer noch dazu neigen, auch kleinste Kursrücksetzer zum Kauf zu nutzen. Sie haben in den vergangenen Wochen mit ansehen müssen, dass große Korrekturen ausbleiben und der Markt einfach weiter steigt, ohne wirklich abzukühlen.

Interessante Entwicklungen sind in den Spot-ETFs für Bitcoin zu beobachten. Der Greyscale Bitcoin Trust ETF war zuvor ein geschlossener Fonds, der im September 2013 aufgelegt wurde, als ein Bitcoin noch bei 125 Dollar handelte. Seit dessen Umwandlung zu einem offenen ETF am 12. Januar gab es keinen einzigen Tag mit Nettozuflüssen. Die langfristigen Halter im GBTC, die zu weitaus niedrigeren Kursen eingestiegen sind, haben seit zwei Monaten unaufhörlich Bitcoin verkauft. Insider und Profisverkaufen Bitcoin an neue Anleger. Das ist zwar für sich betrachtet eine klassische Rotation, wie sie in der Nähe eines möglichen Hochpunkts eines Marktes immer wieder zu beobachten ist. Das langsame Ausbluten des GBTC ist aber auch ein Warnzeichen für die aktuelle Bitcoin-Euphorie.

