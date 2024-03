SEATTLE, 18. März 2024 /PRNewswire/ -- Die zweite Staffel der Filmreihe Reciprocity Project wird ihre Weltpremiere am 20. März auf dem Māoriland Film Festival feiern.

Alle sieben Kurzfilme der zweiten Staffel werden am Eröffnungsabend des Festivals gezeigt, das vom 20. bis 24. März in der Kāpiti Coast Gemeinde Ōtaki in Aotearoa, Neuseeland, stattfindet.

Jeder Originalfilm wurde in Zusammenarbeit mit indigenen Geschichtenerzählern und ihren Gemeinschaften in ihren Heimatgebieten in Kenia, Finnland, Sierra Leone, Fidschi, Taiwan und den Vereinigten Staaten gedreht.

In der zweiten Staffel dieses Multimediaprojekts schufen Geschichtenerzähler und Partner aus der Gemeinschaft Filme, die eine Antwort auf die Frage gaben: Was bedeutet eine "Rückkehr" zu Land, Sprache, Gemeinschaft und gegenseitigen Beziehungen für Sie und Ihre Gemeinschaft?

Die Filme sind in indigener Handlungsfähigkeit, Souveränität und Selbstbestimmung verwurzelt und umfassen Themen wie Wissensaustausch zwischen den Generationen, Wiederbelebung der Sprache, Klimagerechtigkeit, Intersektionalität und Gender.

"Indigene Künstler haben eine große Verantwortung, nicht nur sich selbst zu repräsentieren, sondern auch authentische Darstellungen ihrer Völker und Gemeinschaften zu vermitteln. Neben dieser wichtigen, kulturtragenden Arbeit schafft das Reciprocity Project Raum für indigene Freude, Leichtigkeit und Lachen, zusätzlich zu allem anderen, was indigene Völker in der Welt tragen", sagte Sunná Nousuniemi (Sámi), Regisseurin des Films der zweiten Staffel ÁHKUIN.

"Reciprocity Project ist ein schönes Beispiel für die Kraft der Kultur, uns alle daran zu erinnern, dass wir Teil der Natur sind und dass das Überleben der Erde nicht von der Gesundheit der Gesellschaft getrennt werden kann", erklärte der Cellist Yo-Yo Ma, der auch einer der ausführenden Produzenten von Reciprocity Project ist.

"Die Filmemacher der zweiten Staffel haben Geschichten geschaffen, die gleichzeitig nuanciert, kompliziert, traditionell und zeitgenössisch sind. Sie mögen zwar ähnliche Themen und Konzepte widerspiegeln, aber jedes ist etwas Besonderes, Einzigartiges und unverkennbar indianisch", so die ausführende Produzentin Tracy Rector.

Über das Reciprocity Project Season Two

Das Reciprocity Project lädt indigene Filmemacher aus der ganzen Welt ein, um indigene Perspektiven über die wechselseitige Beziehung zwischen allen Lebewesen und dem Land, das wir bewohnen, in den Mittelpunkt zu stellen.

Die Produzenten: Taylor Hensel, Kavita Pillay, Adam Mazo, Tracy Rector.

Ausführender Produzent: Tracy Rector.

Executive Producers für REI Co-op Studios: Hanna Boyd, Joe Crosby, Paolo Mottola.

Co-Executive Producers: Hindou Ibrahim, Yo-Yo Ma, Cristina Mittermeier, Kiliii Yuyan.

Produzierende Partner: Nia Tero und Upstander Project in Zusammenarbeit mit REI Co-op Studios.

Über das Māoriland Film Festival

Das Māoriland Film Festival ist Aotearoas internationales indigenes Filmfestival, das 2014 gegründet wurde, um indigene Stimmen und das Geschichtenerzählen im Film zu feiern und die Perspektiven indigener Völker zu fördern. Tickets kaufen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2363972/Nia_Tero.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1438048/Nia_Tero_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-zweite-staffel-des-reziprozitatsprojekts-bringt-indigene-perspektiven-auf-die-groWe-leinwand-302091037.html