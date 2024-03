AstraZeneca kauft Fusion Pharmaceuticals für 2,4 Milliarden US-Dollar, da der in London notierte Konzern seine Präsenz im Bereich modernster Krebsbehandlungen ausbauen will. Fusion, dessen Aktien in New York gehandelt werden, ist im Bereich Radiopharmazeutika tätig, einem schnell wachsenden Bereich der Krebsbehandlung, der auf bestimmte Organe, Gewebe oder Zellen im menschlichen Körper abzielt.

Fusion ist ein Biotech-Unternehmen, das Radiokonjugate der nächsten Generation entwickelt – Medikamente, die helfen, radioaktive Isotope gezielt direkt an Krebszellen abzugeben und so Schäden an gesunden Zellen zu minimieren. Sie können auch Tumore erreichen, die für eine externe Bestrahlung nicht zugänglich sind.