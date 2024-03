NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer infolge eines Studien-Zwischenerfolgs mit dem Mittel Elinzanetant auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Ein primärer Endpunkt sei zwar erreicht worden, doch es bedürfe weiterer Details, um das Marktpotenzial des Mittels gegen Wechseljahrebeschwerden abschätzen zu können, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 09:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 09:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 25,89EUR auf Tradegate (19. März 2024, 15:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m