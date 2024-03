Der Soja-Future hat die letzten zwei Jahre in einer Handelsspanne zwischen 1.181 und auf der Oberseite 1.450 US-Cents verbracht und ist hierbei an einer längerfristigen Trendkanalbegrenzung stecken geblieben. Eine Mitte November gestartete Korrekturbewegung reichte Ende September sogar aus der vorherigen Handelsspanne auf 1.128 US-Cents heraus, wodurch aus technischer Sicht eigentlich ein größeres Verkaufssignal hätte generiert werden sollen. Doch der Agrarrohstoff drehte auf dem Absatz und schoss in einer ersten Kaufwelle auf 1.217 US-Cents aufwärts, womit auch der zurückliegende Abwärtstrend überwunden werden konnte. Aktuell deutet sich eine zweite Kaufwelle an, die vollkommen im Rahmen einer Konsolidierung liegt. Nur wenn dieses Konstrukt auf fünf Wellen erweitert wird, würde dies zukünftigen Impulscharakter auf der Oberseite entwickeln.

Konsolidierung oder Impuls