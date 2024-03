Das Rekordhoch markierte Cancom im November 2021 bei 64,80 Euro, doch der Kursanstieg über die mittelfristige Hürde von 57,30 Euro dauerte nur kurz an. Nur wenig später musste die Aktie Abschläge auf rund 48,80 Euro einstecken. Zu einem wahren Kursrutsch kam es dann im Frühjahr 2022, in der Folge sackte die Aktie auf insgesamt 23,04 Euro und damit fast auf den tiefsten Stand seit 2014 ab. Aber genau in diesem Bereich wird seit einigen Monaten eine volatile Bodenbildungsphase abgespielt, die das Potenzial zu einem mittelfristigen Trendwechsel besitzt.

Auf einer untergeordneten Ebene verbessert sich das Chartbild seit Sommer letzten Jahres bei Cancom sichtlich, der markante Unterstützungsbereich um 25,40 Euro sorgt für steigende Kurse in der Aktie und befeuert dadurch den Aufbau einer mittelfristigen Trendwende. Aus dem Stand heraus wären nun Kursgewinne an 27,24 und darüber den EMA 50 auf Wochenbasis zu erwarten. Aus technischer Sicht stünde mittelfristig einem weiteren Kursanstieg an 32,02 Euro aus aktueller Sicht kaum etwas im Wege. Sollte jedoch die Unterstützung der letzten Monate um 25,40 Euro bärisch gekreuzt werden, müssten noch einmal Kursziele um 23,04 Euro auf der Unterseite für Cancom ausgerufen werden.

Cancom SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Offenbar hält die Unterstützung von 25,40 Euro, was sie verspricht. Kursgewinne an die aktuellen Jahreshochs von 30,60 Euro und darüber sogar an 32,02 Euro sind aus der charttechnischen Auswertung der Aktie durchaus möglich und können für den Aufbau von Long-Positionen beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME948G genutzt werden. Durch die zusätzliche Neuausrichtung des Unternehmens könnten schon bald wieder erhöhte Mittelzuflüsse erfolgen und dadurch einen mittelfristigen Trendwechsel begünstigen. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch das Niveau von 24,90 Euro vorläufig noch nicht überschreiten. Im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,15 Euro ergeben. Als Anlagehorizont müssen sich Investoren jedoch auf einige Monate einstellen.