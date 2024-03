USD/JPY Yen wertet weiter ab - Ausbruch Nach einem ersten Test der Widerstandszone angesiedelt um 151,9440 JPY im Oktober 2022 wertet der Yen kurzzeitig ab, in der Folge fiel das Paar in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts um 127,2150 JPY zurück. Ein an dieser Stelle etablierter …