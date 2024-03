Die zu den Magnificent 7 gehörenden Unternehmen Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla haben im vergangenen Jahr deutlich stärker zugelegt als der Gesamtmarkt. Wells Fargo hat sich in einem Research der Frage angenommen, ob Tesla oder Microsoft weiterhin zu dieser Gruppe gehören sollten. Dafür haben sie die Aktien der Unternehmen umfassend analysiert – und nur eine als wirklich "großartig" bezeichnet.

Microsoft gilt als einer der kultigsten Brands der Computerwelt. Das Unternehmen hat vor kurzem die Marke von drei Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung überschritten und ist jetzt mit 3,2 Billionen US-Dollar bewertet, was es zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt macht.

Neben der Software, die die Grundlage des Erfolgs ist, hat sich Microsoft laut Wells Fargo nicht auf diesem einen Segment ausgeruht. Das Unternehmen ist dabei, sich zu verzweigen und sein Arbeitsfeld zu erweitern, um von neuen Möglichkeiten in der Computerbranche zu profitieren und sicherzustellen, dass der Name Microsoft seine führende Position behält. Insbesondere bewegt sich das Unternehmen in Richtung KI.

Im November 2022 startete der KI-Hype, als OpenAI ChatGPT veröffentlichte. Microsoft hat schon früh mehrere Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert und das zahlt sich aus: Das Unternehmen integriert die generative Technologie von OpenAI in seine Suchmaschine Bing und hat vor kurzem ein KI-gestütztes Online-Hilfsprogramm namens Copilot für Windows und Office eingeführt.

Zusätzlich zu den KI-Integrationen ist Microsoft auch stark im Bereich Cloud Computing vertreten. Die Azure-Plattform des Unternehmens konkurriert mit Anbietern wie AWS und Google Cloud und bietet Nutzern mehr als 200 Softwareprodukte. Der Azure-Cloud-Dienst hat eine schnell wachsende Zielgruppe und ist einer der wichtigsten Umsatzträger von Microsoft.

Wells-Fargo-Analyst Michael Turrin hebt das rasante Wachstum des Unternehmens und seine starke KI-Präsenz als solide Grundlage hervor. Sein Rating lautet "Overweight" mit einem Kursziel von 460 US-Dollar.

Die 33 jüngsten Analystenbewertungen der Microsoft-Aktie zeigen ein deutliches Strong-Buy-Rating: 31 Analysten empfehlen den Kauf, während je ein Analyst auf der Halten- und einer auf der Sell-Seite stehen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 469,34 US-Dollar und impliziert ein Aufwärtspotenzial von 9,1 Prozent.

Tesla

Tesla ist eines der weltweit führenden Unternehmen auf dem Markt für Elektrofahrzeuge. Seit Jahrzehnten schafft es der Autohersteller, vom Konzept zur groß angelegten, rentablen, globalen Produktion und zum Vertrieb überzugehen – und der Erfolg ist legendär: Tesla wurde 2003 gegründet und ist heute mit einer Marktkapitalisierung von 541 Milliarden US-Dollar das größte Automobilunternehmen der Welt.

Allerdings hat der gesamte E-Automarkt mit Gegenwind in Form einer nachlassenden Nachfrage zu kämpfen, und selbst nach Preissenkungen bleiben die Autos teuer. Musk hat bereits zugegeben, dass Tesla seine Preise auf der Grundlage der Kundennachfrage nach Fahrzeugen festlegt. Das bedeutet, dass die Preissenkungen, die die Gewinnspannen von Tesla schmälern, darauf hindeuten könnten, dass die Nachfrage schwächer ist, als das Management zugeben möchte.

Wells-Fargo-Analyst Colin Langan sieht hier viele Warnzeichen. In seiner Berichterstattung über Tesla stellt er fest, dass sich das Wachstum des Unternehmens aufgrund von Anzeichen einer nachlassenden Nachfrage verlangsamt.

"Wir stufen Tesla mit "Underweight" ein. Wir sehen eine Verlangsamung des Auslieferungswachstums aufgrund einer geringeren Nachfrage und einer geringeren Rendite aus Preissenkungen. Wir sind vorsichtig, was die Margen betrifft, da weitere Preissenkungen und geringere Volumina wahrscheinlich sind. Darüber hinaus sind wir besorgt über die Nachfrage und die Margen des Model 2. Wir sehen auch Risiken im Zusammenhang mit der zunehmenden Regulierung des Autopiloten in den USA und Risiken für die Einführung zuvor versprochener Technologien (Dojo, Optimus, usw.) Obwohl Tesla führend in der Elektrofahrzeug- und Batterietechnologie ist, ist das Unternehmen im Vergleich zu seinen Konkurrenten aus dem Mag-7-Segment schlecht bewertet und wird mit einem KGV von 58 gehandelt, während das KGV der Konkurrenz bei 31 liegt."

Langans Kursziel liegt bei 125 US-Dollar, was einen Kursrückgang um rund 28 Prozent impliziert. Im Bear Case sieht der Analyst die Aktie sogar auf 44 US-Dollar fallen.

An der Wall Street wird Tesla im Allgemeinen mit "Hold" bewertet, basierend auf 35 aktuellen Bewertungen. 10 Analysten empfehlen den Kauf, 18 zu halten und sieben vergeben ein Sell-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 205,22 US-Dollar.

Die Aktienexperten von Wells Fargo setzen demnach voll und ganz auf Microsoft – ein ihrer Meinung nach immer noch "großartiger" Titel.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

