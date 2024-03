Nach einem herausfordernden Jahr sieht der Online-Händler Zalando mittelfristig neue Wachstumschancen. Zwar dürfte sich die getrübte Kauflaune der Konsumenten in Europa auch noch 2024 bemerkbar machen, in den darauffolgenden Jahren sollen die Geschäfte dann aber wieder anziehen und Zalando profitabler werden. Nach der Talfahrt 2023 kommt damit nun wieder etwas Schwung in den Erholungsversuch. Durch weitere Profitabilitätssteigerungen soll der bereinigte operative Gewinn zudem auf 380 bis 450 Millionen Euro steigen. Dank Kosteneinsparungen etwa bei der Logistik sprang der um Einmaleinflüsse bereinigte operative Gewinn (Ebit) bereits deutlich von fast 185 Millionen Euro auf rund 350 Millionen Euro nach oben.

