Toronto, Ontario, 26. März 2024 – Collective Mining Ltd. (TSX: CNL, OTCQX: CNLMF, FSE: GG1) ("Collective" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-mini ... - gibt bekannt, dass Dr. Ken Thomas, P. Eng. mit Wirkung vom 10. April 2024 aus dem Board of Directors des Unternehmens ausscheidet. Dr. Thomas war einer der Gründungsdirektoren von Collective und fungierte während seiner Amtszeit als Lead Director und als Vorsitzender des Corporate Governance Nominating Committee.

"Ken ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit, mit der ich seit über einem Jahrzehnt zusammenarbeiten darf. Mit mehr als einem halben Jahrhundert an Erfahrung war er während seiner Zeit bei Continental Gold maßgeblich daran beteiligt, Buriticá durch den Bau und in die Produktion zu führen, und hat sich als Gründungsdirektor von Collective Mining weiterhin erfolgreich entwickelt. Wir werden seinen Einblick und seine Führungsqualitäten bei der Weiterentwicklung unseres Guayabales-Projekts vermissen und wünschen ihm alles Gute für seinen Ruhestand", sagte Ari Sussman, Executive Chairman.

Dr. Thomas fügte hinzu: "Nach 60 Jahren in der Bergbauindustrie, in denen ich mich auf Metallurgie und Projektmanagement konzentriert habe, ist es nun an der Zeit, mich vollständig zurückzuziehen, um mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Die Zusammenarbeit mit den wunderbaren Teams bei Continental Gold und Collective Mining hat mir wirklich lohnende Erfahrungen beschert, mit denen ich meine Karriere beenden kann, und ich möchte mich bei allen bedanken, die an dieser Reise beteiligt waren."

Über Collective Mining Ltd.

Collective ist ein Kupfer-, Silber-, Gold- und Wolframexplorationsunternehmen mit Projekten in Caldas (Kolumbien), das von dem Team gegründet wurde, das Continental Gold Inc. entwickelt und für einen Unternehmenswert von etwa 2 Milliarden $ an Zijin Mining verkauft hat. Das Unternehmen hat Optionen auf den Erwerb von 100 %-Beteiligungen an zwei Projekten, die sich direkt in einem etablierten Bergbaulager mit zehn vollständig genehmigten und in Betrieb befindlichen Minen befinden.