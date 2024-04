An der Wall Street ist der Wasserstoff zuletzt in Ungnade gefallen. Der Global Hydrogen ETF ist seit seinem Höchststand im Jahr 2021 um 81 Prozent gefallen, und auch andere Wasserstoffaktien liegen weit unter ihren Höchstständen. So haben beispielsweise die Titel von Plug Power im Verlauf der letzten zwölf Monate zwei Drittel ihres Wertes verloren, während es für Nel Asa in dem Zeitraum um rund 58 Prozent abwärts ging und Ballard Power etwa 37 Prozent einbüßten.

Doch auch wenn der Enthusiasmus der Investoren nachgelassen hat, erforschen viele Unternehmen im Stillen Wasserstoff als sauber verbrennenden Kraftstoff, der ein Baustein der Energiewende sein kann. Zahlreiche Unternehmensprojekte befinden sich in der Entwicklung und könnten dazu beitragen, das Wachstum einer Wasserstoffwirtschaft voranzutreiben und die Gewinne in der Zukunft zu steigern.

Das US-Energieministerium investiert 8 Milliarden US-Dollar in die Förderung von sauberem Wasserstoff und baut in diesem Jahrzehnt sieben Wasserstoffzentren in den USA auf. Und in Europa könnten die Dekarbonisierungsziele der Europäischen Union ebenfalls den Markt antreiben. Vor diesem Hintergrund erwägen oder planen viele Energie- und Petrochemieunternehmen Wasserstoffprojekte.

Welche Unternehmen können gewinnen?

Angesichts der kurzfristigen Unsicherheiten sollten Investoren lieber traditionelle Energie- und Industrieunternehmen mit einer anderen Haupt-Einnahmequelle als Wasserstoff in Betracht ziehen, raten Marktbeobachter wie Marc Bianchi, Geschäftsführer von TD Cowen. Einige dieser Konzerne, wie beispielsweise der Ölriese Exxon Mobil, arbeiten bereits an Wasserstoffprojekten. Für Unternehmen, die bereits Tausende Tonnen Wasserstoff pro Tag verbrauchen, ist es eine gute Gelegenheit, von schmutzigeren Quellen auf sauberere umzusteigen.

Industriegasunternehmen sind eine Möglichkeit, in den Übergang zu investieren. Platzhirsch in der Branche ist Linde. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer in der Produktion, Verarbeitung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff. S&P Global prognostiziert, dass Air Products and Chemicals bis 2030 mit 5,2 Millionen Tonnen der führende Wasserstoff-Hersteller sein wird. Exxon Mobil ist mit 1,5 Millionen Tonnen der größte Produzent unter den Öl- und Gasunternehmen, so S&P Global.

