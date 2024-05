Dividenden-Aktien mit Rabatt – Mai 2024 Jeden Monat stellen wir zuverlässige Dividendenzahler vor, die nicht nur durch langfristig steigende Gewinne und Cashflows eine hohe fundamentale Qualität bieten, sondern auch günstig bewertet sind. Mit diesem Ansatz finden wir nicht nur Aktien mit erhöhter Dividendenrendite, sondern auch mit zusätzlichem Kurspotenzial, die sich vielleicht für dein Depot bestens eignen. Welche Aktien schütten am meisten Dividende aus? Kursraketen wie die Aktien von Microsoft oder Apple sind weniger als klassische Dividenden-Aktien bekannt, obwohl sie in absoluten Zahlen zu den größten Dividendenzahlern gehören. So schütteten sowohl Microsoft mit 21,26 Milliarden US-Dollar als auch Apple mit 14,84 Milliarden US-Dollar in den letzten 12 Monaten mehr Dividende an die Aktionäre aus als Altria und PepsiCo zusammen. Selbst der ausschüttungsstarke Mineralölkonzern ExxonMobil musste sich mit Dividenden in Höhe von 14,77 Milliarden US-Dollar Apple knapp geschlagen geben. Für den typischen Dividendenanleger, der auf hohe Dividendenrenditen setzt, sind diese beiden Technologieriesen jedoch weniger attraktiv, da die Dividendenrendite von Apple mit 0,5 Prozent und Microsoft mit 0,7 Prozent im Vergleich zu anderen Dividendenaktien relativ niedrig ist. Insbesondere die Tabakkonzerne Philip Morris und Altria sowie die Telekommunikationsunternehmen Verizon und AT&T kommen auf Dividendenrenditen von teilweise deutlich über 5 Prozent. Mit Microsoft oder Apple an der Spitze hätte wohl kaum jemand gerechnet Aber auch die Dividendenrendite der Microsoft Aktie lag im Jahr 2015 bei 2,9 Prozent und damit exakt so hoch wie aktuell bei Coca-Cola. Die Apple Aktie bot im Jahr 2016 eine Dividendenrendite von 2,3 Prozent. Die Kunst für Dividendeninvestoren besteht darin, solche qualitativ hochwertigen Unternehmen zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen. Das bedeutet, günstige Gelegenheiten zu erkennen, wenn diese Aktien unterbewertet sind, aber das langfristige Gewinn- und Dividendenwachstum dennoch intakt ist. Kaufchancen können in Zeiten volatiler Märkte oder wirtschaftlicher Unsicherheit auftreten, in denen selbst erstklassige Dividenden-Aktien zu attraktiveren Kursen gehandelt werden. Als Premium-Mitglied erfährst du, welche Aktien es in die Liste der Top 30 Dividenden-Aktien geschafft haben. Zusätzlich profitierst du von unseren Analysen zu 3 interessanten Dividenden-Aktien unserer Wahl. Jetzt den ganzen Premium-Artikel auf Aktienfinder.Net lesen.