Breuers Nachfolger Josef Ackermann würdigte ihn als eine prägende Persönlichkeit der Deutschen Bank, die maßgeblich dazu beigetragen habe, dass das Institut heute weltweit Kunden in allen Finanzfragen unterstützen kann. Ackermann betonte, dass die Deutsche Bank Breuer viel zu verdanken habe und er als verlässlicher Mensch in Erinnerung bleiben werde.

Breuers Amtszeit war jedoch nicht frei von Turbulenzen. Ein kurzes Interview im Jahr 2002, in dem er die Kreditwürdigkeit von Leo Kirch anzweifelte, führte dazu, dass Kirchs Medienkonzern später unterging. Die Kirch-Erben machten Breuer und die Deutsche Bank dafür verantwortlich, was schließlich zu einem Vergleich in dreistelliger Millionenhöhe führte.

Die Deutsche Bank würdigte Breuer als eine prägende Persönlichkeit, die maßgeblich zum Erfolg des Instituts beigetragen hat. Sein Tod wurde von der Bank und ehemaligen Kollegen wie Ackermann als großer Verlust für das Unternehmen und die Finanzwelt insgesamt betrachtet.

In Bezug auf die Finanzmärkte äußerte sich ein Nutzer zu Breuers Tod und erinnerte an ein Interview, das der Deutschen Bank angeblich 900 Milliarden Euro gekostet hätte, obwohl es sich tatsächlich um 900 Millionen handelte. Der Nutzer äußerte auch seine Pläne, in den nächsten Jahren regelmäßig Aktien der Deutschen Bank zu kaufen und diese langfristig zu halten, mit einem Kursziel von 30 Euro bis Ende 2025.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 15,71EUR auf Tradegate (24. Mai 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.