Diese Beliebtheit hat sich in den vergangenen Quartalen allerdings nicht in steigenden Kursen niedergeschlagen. Die Branche wird durch anhaltend hohe Marktzinsen sowie den Sorgen um eine mögliche Gewerbeimmobilienkrise belastet. Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie daher 7 Prozent an Wert verloren.

Realty Income beschwichtigt – und hebt Prognose an

Am Dienstagmittag hat sich das Unternehmen aber mit erfreulichen Nachrichten zu Wort gemeldet, die Anlegersorgen auch im Hinblick auf eine drohende Krise beruhigen dürfte: Realty Income hat das untere Ende seiner Prognose für das laufende Jahr angehoben.

Bislang erwartete der Immobilienkonzern Funds from Operations (FFO) in Höhe von 4,13 bis 4,21 US-Dollar pro Aktie. Diese Guidance wurde nun auf 4,15 bis 4,21 US-Dollar pro Anteilsschein angehoben. Damit trifft das Management mit seiner eigenen Schätzung den Analystenkonsens von 4,18 US-Dollar pro Aktie.

Sumit Roy, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, begründete die Anhebung des Geschäftsausblicks mit den Worten: "Diese Anhebungen rühren von einer Verbesserung des Marktumfeldes für Investitionen insbesondere in Europa her. Darüber hinaus sehen wir eine unverändert stabile Performance unseres qualitativ hochwertigen, diversifizierten und globalen Immobilienportfolios."

Unternehmen will mehr investieren als bisher geplant

Von "Anhebungen" in der Mehrzahl sprach CEO Sumit Roy, weil neben der FFO-Prognose auch die Investitionsprognose angehoben wurde: Statt bislang zwei, will Realty Income in diesem Jahr nun insgesamt drei Milliarden US-Dollar investieren.

Das wiederum könnte aus der Perspektive der Anleger und Investoren, die im anhaltend unsicheren Umfeld ein finanziell konservatives Management bevorzugen, ein zweischneidiges Schwert sein und erklären, warum die Aktie von der Meldung über die angehobene Prognose bislang kaum profitieren kann.

Prognoseanhebung wahrscheinlich folgenlos

Was die Dividende des Unternehmens betrifft, dürfte die Prognoseanhebung folgenlos bleiben. Realty Income hat erst vor zwei Wochen angekündigt, seine Dividende um 2,1 Prozent auf 0,2625 US-Dollar pro Aktie pro Monat anzuheben.

Dadurch erhalten Anleger künftig eine Jahresdividende in Höhe von 3,15 US-Dollar pro Aktie, was auf Basis des Schlusskurses vom Montag (53,31 US-Dollar) einer Dividendenrendite von 5,9 Prozent entspricht.

Zwar ist es für das Unternehmen nicht unüblich, seine Ausschüttungen auch mehrmals im Jahr geringfügig anzuheben, das ist aber aufgrund der überschaubaren Prognoseanpassung nicht bereits für die im Juli fällige Dividende zu erwarten.

Fazit: Keine Dividendenerhöhung, kein Problem!

Monatszahler und Immobilienunternehmen Realty Income hat am Dienstagmittag seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr leicht angehoben und das mit einer vor allem in Europa besseren Entwicklung als bislang erwartet begründet.

Angesichts der Geringfügigkeit der Prognoseanpassung sowie der gleichzeitigen Aussicht auf höhere Investitionen (und den damit verbundenen Finanzierungskosten) ist derzeit nicht mit weiteren, zeitnahen Dividendenanhebungen zu rechnen. Das Unternehmen dürfte im gewohnten Fahrplan bleiben.

Ausschüttungsorientierte Anleger können in der Aktie nichtsdestotrotz zugreifen: Mit der aktuell gebotenen Dividendenrendite in Höhe von 5,9 Prozent liegt die Aktie am oberen Ende des langfristigen Durchschnitts, während das Kurs-FFO-Verhältnis mit 12,8 am unteren Ende des historischen Mittels liegt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Realty Income Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 48,98EUR auf Tradegate (04. Juni 2024, 14:41 Uhr) gehandelt.