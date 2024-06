Vancouver, 5. Juni 2024 - Fortuna Silver Mines Inc. (TSX: FVI) (NYSE: FSM) ("Fortuna" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-silver- ... - gibt bekannt, dass es vorrangige Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2029 (die "Schuldverschreibungen") in einem Gesamtnennbetrag von 150 Millionen US$ (das "Angebot") anbietet. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erstkäufern der Schuldverschreibungen eine Option für einen Zeitraum von 15 Tagen einzuräumen, um bis zu 22,5 Mio. US$ Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen zusätzlich zu erwerben.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Rückzahlung von Bankschulden, zur Finanzierung des Betriebskapitals, für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Finanzierung der Rückzahlung seiner bestehenden 4,65%igen vorrangigen nachrangigen unbesicherten Wandelschuldverschreibungen zu verwenden, sofern diese Schuldverschreibungen nicht vor dem Rückzahlungsdatum in Aktien umgewandelt werden.

Unmittelbar vor Abschluss des Angebots beabsichtigt das Unternehmen, eine Rückzahlungsmitteilung für die bestehenden Schuldverschreibungen zu veröffentlichen. Die Inhaber der bestehenden Schuldverschreibungen können wählen, ob sie ihre Schuldverschreibungen vor dem Rückzahlungsdatum umwandeln oder eine Barzahlung vom Treuhänder der Schuldverschreibungen erhalten möchten.

Der Zinssatz und der anfängliche Umwandlungssatz der Schuldverschreibungen werden von Fortuna und den Erstkäufern festgelegt und hängen von den Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung des Angebots ab. Die Schuldverschreibungen werden halbjährlich zu einem festen Zinssatz in bar verzinst und sind von den Inhabern in das Kapital der Gesellschaft (die "Aktien") wandelbar.

Fortuna wird das Recht haben, die Schuldverschreibungen unter bestimmten Umständen zurückzukaufen, und die Inhaber werden das Recht haben, von Fortuna den Rückkauf ihrer Schuldverschreibungen bei Eintreten bestimmter Ereignisse zu verlangen.

Die Schuldverschreibungen und die bei ihrer Umwandlung auszugebenden Aktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert oder durch einen Prospekt in Kanada qualifiziert. Die Schuldverschreibungen und die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Schuldverschreibungen werden nur "qualifizierten institutionellen Käufern" (wie in Rule 144A des Securities Act definiert) und außerhalb der Vereinigten Staaten Nicht-US-Personen in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act angeboten. Angebote und Verkäufe in Kanada werden nur im Rahmen von Ausnahmen von den Prospektanforderungen der geltenden kanadischen Provinzgesetze erfolgen.

