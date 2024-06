Berlin (ots) - Allensbach-Umfrage: Große Mehrheit empfindet Gesellschaft als

Berlin, 7. Juni 2024 - Das gesellschaftliche Miteinander in Deutschland ist ineiner harten Bewährungsprobe. Dies zeigt eine repräsentative Umfrage, die dasInstitut für Demoskopie Allensbach (IfD) (1.093 Befragte) exklusiv für den heutein Berlin stattfindenden Medienkongress der freien Presse des MVFP durchgeführthat. Demzufolge empfinden nahezu drei Viertel der Befragten (73 Prozent) diedeutsche Gesellschaft bei vielen Themen als gespalten. Für gut zwei Dritteldieser Personengruppe (67 Prozent) stellt die Polarisierung bzw. Spaltung derGesellschaft eine ernsthafte Gefahr für die Demokratie dar. Lediglich 14 Prozentsehen darin keine ernsthafte Gefahr."Was Polarisierung für Folgen hat, lässt sich in diesem Jahr besonders gut inAmerika beobachten. Eine polarisierte Gesellschaft kann sich nur noch schwer aufder Basis von Fakten verständigen und andere Meinungen respektieren. Das istGift für die Demokratie. Die Frage ist, wieweit wir auf dem Weg in einepolarisierte Gesellschaft sind und welchen Schutzwall hier dasInformationsverhalten der Bevölkerung, der Journalismus und die vielfältigePresselandschaft bieten", erläuterte IfD-Geschäftsführerin Prof. Dr. RenateKöcher in ihrem Impuls vor den 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.Die Allensbach-Umfrage unterstreicht, wie bedeutend unabhängiger Journalismusund etablierte Medien als Vertrauensanker für das Funktionieren der Demokratiesowie für die Gesellschaft sind. So werten 91 Prozent der befragten Bürger gutenJournalismus als sehr wichtig (56 Prozent) oder wichtig (35 Prozent) für dasFunktionieren der Demokratie. Rund neun von zehn Befragten stufen ihn als sehrwichtig (53 Prozent) oder wichtig (35 Prozent) für die Gesellschaft ein: Für 54Prozent wirken Zeitschriften und Zeitungen der Spaltung der Gesellschaftentgegen. Soziale Medien hingegen verstärken für 89 Prozent die Spaltung derGesellschaft, Influencer und die Plattform X für jeweils 86 Prozent undInternetforen für 82 Prozent."Die freie Presse ist mit über 7.000 Medien-Angeboten der Publikums-, Fach- undkonfessionellen Presse - gedruckt und digital - für Menschen der Vertrauensanker