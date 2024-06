Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - Arbeitsschutz Aktuell vom 5. bis 7. November 2024 in StuttgartArbeitsschutz wird von Arbeitgebern häufig als lästige Pflicht angesehen. Dochwirksamer Arbeitsschutz kann wesentliche wirtschaftliche Vorteile bringen:Höhere Produktivität durch weniger Krankheitstage, größere Attraktivität zurGewinnung oder Bindung von Fachkräften, denen ein sicheres und gesundesArbeitsumfeld zunehmend wichtig ist und eine Steigerung der Motivation unter denBeschäftigten, die sich durch aktiven Gesundheitsschutz stärker wertgeschätztfühlen. Gerade im Arbeits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gibt es immerwieder Änderungen und aktuelle Trends, die es zu berücksichtigen gilt. Die MesseArbeitsschutz Aktuell zeigt exakt diese Themen vom 5. bis 7. November inStuttgart dem interessierten Fachpublikum aus Deutschland, Österreich und derSchweiz.Eröffnet wird die Arbeitsschutz Aktuell von Michael Kleiner, aus dem Ministeriumfür Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Eine spannende Premiereauf dieser Plattform feiert der ehemalige Rekord-Joker des SC Freiburg undBuchautor Nils Petersen mit seiner Key-Note zum Thema 'Körper = Kapital'. Sierichtet sich vornehmlich an die Praktiker im Arbeits- und Gesundheitsschutz,BGM-Verantwortliche, Betriebsräte sowie an Fach- und Führungskräfte in denPersonalabteilungen von Unternehmen und Behörden.Für die rund 10.000 erwarteten Fachbesucher wurde das Messekonzept um einenerheblichen Mehrwert erweitert: Die in die Messehalle integrierte PraxisKonferenz mit sechs halbtägigen Themenschwerpunkten, die von führendenFachmedien und innovativen Partnern inhaltlich anspruchsvoll gestaltet werden,ist bereits im regulären Messeeintritt enthalten. Darüber hinaus findet amMessedonnerstag, dem 7. November, ein Thementag zum BetrieblichenGesundheitsmanagement statt. Mit einem Impulsvortrag unter dem Titel 'MeinHöhenflug, mein Absturz, meine Landung im Leben' wird der ehemaligeWeltklasseskispringer Sven Hannawald dem Publikum persönliche Einblicke zuStress und Burn-Out-Risiken geben.Als neue Messe-Schwerpunkte der Arbeitsschutz Aktuell 2024 werden Lösungen fürGefahrstoffmanagement und Absturzsicherung bzw. Steigtechnik gezeigt. Etwa 250Aussteller werden Angebote und Lösungen zu zentralen Themen des Arbeits- undGesundheitsschutzes präsentieren: beispielsweise Brandschutz, PersönlicheSchutzausrüstung und Arbeitskleidung, Ergonomie sowie Software-Lösungen für dasArbeitsschutzmanagement. In Kooperation mit dem Deutschen Netzwerk Büro e.V.gibt es zudem eine Sonderfläche, die Lösungen für die Gesunderhaltung und dieGesundheitsförderung bei der multilokalen Bildschirmarbeit bereithält.