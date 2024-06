Chemipack kann auf eine lange Geschichte hocheffizienter Abfüllvorgänge und Mischungen vor Ort zurückblicken. Mit 5 hochmodernen Produktionslinien sind sie in der Lage, jährlich über 100 Millionen Liter Flüssigkeiten herzustellen und abzufüllen.

WEST CHESTER, Ohio, 14. Juni, 2024 /PRNewswire/ -- AeroFlexx, ein führendes Unternehmen in der nachhaltigen Verpackungsindustrie, gibt eine strategische Partnerschaft mit Chemipack bekannt, einem polnischen Familienunternehmen, das Flüssigkonzentrate für eine Vielzahl von Anwendungen wie Haushalts- und Körperpflegeprodukte, Industrieflüssigkeiten und Feuchttücher liefert. Diese Partnerschaft wird AeroFlexx und Chemipack in die Lage versetzen, die Nachfrage der Industrie und wichtige Verpackungsinitiativen zu erfüllen, indem sie eines der innovativsten und nachhaltigsten Verpackungsformate für Flüssigkeiten auf den europäischen Markt bringen.

Nach Angaben von Chemipack Sp. z o.o. Chairman und CEO Robert Serafiński: „Als Mehrgenerationenunternehmen gehört es zu unseren Kernaufgaben, für unser bestehendes Kundenportfolio einen hocheffizienten Prozess mit Misch- und Abfüllanlagen aufrechtzuerhalten, die auch für künftige Generationen nachhaltig sind, und mit Hilfe von AeroFlexx werden wir unsere nachhaltige Position deutlich ausbauen, um dauerhafte Werte zu sichern."

„Durch die Partnerschaft mit Chemipack sind wir strategisch gut positioniert, um die Nachfrage unserer europäischen Kunden zu befriedigen und AeroFlexx einen schnellen Markteintritt und eine schnelle Skalierung zu ermöglichen", erklärt Kevin Green, VP of Commercial bei AeroFlexx. „Chemipacks qualitativ hochwertige Produktion und sein flexibler Ansatz sind für uns von entscheidender Bedeutung, um unsere robuste und wachsende Pipeline zu unterstützen."

Die Verpackungen von AeroFlexx gewinnen auf dem europäischen Markt deutlich an Zugkraft und stellen eine skalierbare Lösung dar, die dazu beiträgt, die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen im Verpackungsbereich zu befriedigen und die globale Präsenz von AeroFlexx weiter auszubauen.

Über Chemipack:

Chemipack, ein zuverlässiger Partner in Łowicz, produziert eine breite Palette von Produkten, insbesondere unter PRIVATE LABELS, für Kunden wie Jeronimo Martins, LIDL, DINO, Netto, Circle K, Avia, Moya und viele andere Handelsketten und Tankstellen in Polen und Europa. Sie sind bestrebt, die Qualität ihrer Produkte ständig zu verbessern und gleichzeitig ihr Engagement für den Umweltschutz aufrechtzuerhalten, was durch zahlreiche Zertifizierungen belegt wird, die die Qualität und Umweltfreundlichkeit ihrer Angebote belegen.

Über AeroFlexx:

AeroFlexx ist ein Full-Service-Verpackungsunternehmen für Flüssigprodukte, das nachhaltige Lösungen für den Markt anbietet. Durch die Kombination der besten Eigenschaften flexibler und starrer Verpackungen in einem einzigen Produktangebot verändert des Unternehmens Technologie die Branche, da sie ein optimales Verbrauchererlebnis bietet, einen erheblichen Markenwert schafft und gleichzeitig beispiellose Vorteile in Bezug auf die Nachhaltigkeit mit sich bringt.

AeroFlexx hat seinen Hauptsitz in West Chester, Ohio, und ist ein Portfoliounternehmen von Innventure. Das Unternehmen bietet Verpackungs- und Fertigungslösungen in Europa, Südostasien und Amerika an. Weitere Informationen finden Sie unter www.aeroflexx.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2331133/AFX_Logo_AeroFlexx_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aeroflexx-kundigt-partnerschaft-mit-chemipack-an-um-umweltfreundliche-verpackungslosungen-fur-flussigkeiten-in-europa-anzubieten-302172635.html