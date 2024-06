Berlin/Mumbai (ots) - Positive Geschäftserwartungen: 78% der deutschen

Unternehmen rechnen mit steigenden Umsätzen, 55% mit steigenden Gewinnen für

laufendes Geschäftsjahr - jeweils + 7%-Punkte vs. Vorjahr



- Indiens Bedeutung als Investitionsstandort für deutsche Konzerne wächst

nachhaltig: Bis 2029 planen 78% neue Investitionen (+19%-Punkte ggü. 2024)

- Top-3-Standortfaktoren: Niedrige Lohnkosten (54%), politische Stabilität (53%)

sowie qualifizierte Fachkräfte (47%)

- 45% wollen Indien bis 2029 als Produktionsstandort für lokalen Markt und ganz

Asien nutzen (+12%-Punkte ggü. 2024)

- Bürokratische Hürden (64%), Korruption (39%) und Steuersystem (27%) bleiben

größte Herausforderungen

- Erwartungen an die neu gewählte indische Regierung: Verbesserung des

regulatorischen Umfelds und der Rechtssicherheit (67%), bessere Infrastruktur

(55%) sowie Handelserleichterungen (48%)





Indien boomt - und das zieht immer mehr deutsche Unternehmen auf denSub-Kontinent. So planen fast sechs von zehn deutschen Unternehmen ihreInvestitionen in Indien im laufenden Geschäftsjahr zu erhöhen.Darüber hinaus erwarten 78% der Unternehmen steigende Umsätze sowie 55% höhereGewinne.Für die nächsten fünf Jahre sind die Erwartungen noch positiver: 82% rechnen miteinem Umsatzzuwachs sowie 74% mit mehr Gewinn.Die Unternehmen schätzen das Wachstum als sehr dynamisch ein: Bis 2029 erwarten37% der Befragten ein Umsatzwachstum von mehr als 20% und 25% von ihnen rechenmit einem Gewinnwachstum von mehr als 20%.Das sind die zentralen Ergebnisse des heute präsentierten " German IndianBusiness Outlook 2024 ". Die Umfrage der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft(KPMG) und der Deutsch-Indischen Handelskammer (AHK Indien) fand zwischen dem 9.April und dem 20. Mai 2024 statt und beschäftigt sich mit denGeschäftserwartungen deutscher Unternehmen in Indien.Indien gewinnt Bedeutung als InvestitionsstandortWie relevant der Sub-Kontinent mittlerweile ist, zeigt sich an denInvestitionsvorhaben. 59% der befragten Unternehmen planen in diesem Jahr einenAusbau ihrer Investitionen. Das sind 23 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2021. DieZahlen belegen: Indien ist ein nachhaltig wichtiges Investitionsziel fürdeutsche Unternehmen.Das wird noch deutlicher in der Fünfjahresperspektive: Drei Viertel (78%) derFirmen wollen ihre Investitionen erhöhen, eine Verdopplung gegenüber 2021 (36%).Nur 7% der Befragten ziehen 2024 eine Kürzung ihrer Investitionen in Betracht."Deutsche Unternehmen diversifizieren und regionalisieren sich zunehmendweltweit. In Asien priorisieren sie Indien aufgrund der Größe der Bevölkerung,der politischen Stabilität und der nachhaltigen Wachstumsaussichten als einen