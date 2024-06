Barcelona, Spanien (ots) - · Mit der heutigen Bekanntgabe des Abschlusses der

· Grifols und SRAAS verlängern ihren exklusiven Albumin-Vertriebsvertrag für dienächsten zehn Jahre, mit der Option für SRAAS, ihn bis 2044 zu verlängern.· Grifols wird alle Erlöse verwenden, um seiner Zusage zum Schuldenabbaunachzukommen.Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein weltweit tätigesGesundheitsunternehmen und führender Hersteller von Arzneimitteln ausBlutplasma, hat den Verkauf einer 20-prozentigen Beteiligung an Shanghai RAAS(SRAAS) an die Haier Group Corporation (Haier Group) abgeschlossen und ist einestrategische Allianz mit der Haier Group eingegangen. Die Transaktion hat alleerforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten und wurde von der Börse inShenzhen bestätigt.Die Allianz wird die Synergien zwischen der branchenführenden Plasma- undDiagnostikkompetenz von Grifols und dem herausragenden Healthcare-Portfolio derHaier Group nutzen, um Innovationen zu schaffen und langfristig zum Wachstum vonSRAAS beizutragen.Im Rahmen eines Aktienkaufvertrags hat Grifols eine 20-prozentige Beteiligung anSRAAS an die Haier Group für 12,5 Milliarden Renminbi (ca. 1,6 Milliarden Euro)in bar verkauft. Grifols behält einen bedeutenden wirtschaftlichen Anteil von6,58% an SRAAS sowie einen Sitz im Board of Directors des Unternehmens.Die beiden Unternehmen verlängern ihre exklusive Vertriebsvereinbarung fürAlbumin für die nächsten zehn Jahre, mit garantierten Mindestmengen in denJahren 2024 bis 2028. Zudem hat SRAAS die Option, die Vereinbarung bis 2044 zuverlängern. Die Nachfrage nach Albumin in China ist beträchtlich, und es wirderwartet, dass sie in den kommenden Jahren weiter deutlich steigen wird.Grifols und SRAAS haben in den letzten vier Jahren erfolgreich im chinesischenMarkt zusammengearbeitet, der für Hämoderivate weiterhin ein zweistelligesWachstum verzeichnet.Mit dieser erstmals im Dezember 2023 angekündigten Transaktion behält Grifolsseine Marktpräsenz in China sowie seine Handelsvereinbarungen mit SRAAS bei undkommt gleichzeitig seiner Zusage zum Abbau von Schulden nach."Wir freuen uns über den Abschluss der Transaktion und heißen Shanghai RAAS inder Haier Healthcare-Familie willkommen. Shanghai RAAS wird seine Kräfte mit den