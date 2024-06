PARIS, 20. Juni 2024 /PRNewswire/ -- LuxTrust, ein europäischer Spezialist für Trust Services und digitale Identitäten, und Shanghai Genyan Network Technology, ein führender Anbieter von Lösungen für digitales Identitätsmanagement, elektronische Signaturen und elektronische Siegel in China, geben ihre Partnerschaft bekannt und schaffen ein einzigartiges Marktangebot. Dieser neue Dienst, der sich auf Datensouveränität konzentriert, bietet sichere und konforme Lösungen für elektronische Signaturen für Unternehmen, die in der Europäischen Union und China tätig sind. Das Ergebnis? Transkontinentale Vertragsprozesse werden erleichtert, beschleunigt und gesichert.

Bewältigung internationaler Compliance-Herausforderungen

LuxTrust, Shanghai Genyan Network Technology und Whale Cloud, der Integrator von Qiyuesuo1, haben ihre Kräfte gebündelt, um elektronische Signaturprozesse in komplexen rechtlichen Umgebungen zu vereinfachen. Diese Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen, problemlos zwischen den EU- und den chinesischen Vorschriften zu navigieren und so trotz strenger rechtlicher Verfahren konforme Unterschriften zu gewährleisten. Der derzeitige Mangel an Lösungen macht elektronische Signaturen zwischen einem chinesischen und einem europäischen Unternehmen übermäßig kompliziert, erfordert kostspielige Reisen und lokale Vorschriften, die nicht immer einfach zu verstehen und zu handhaben sind. Diese Schnittstelle, die in ihrer rechtlichen Abdeckung einzigartig ist, bietet eine nahtlose Benutzererfahrung und integriert elektronische Signaturabläufe in bestehende Geschäftssysteme. Außerdem erspart es den Nutzern den Wechsel zwischen den Plattformen, was die Effizienz erhöht und Fehler reduziert.

Rechtliche Souveränität und Zuverlässigkeit

Dank dieser Zusammenarbeit profitieren die Unternehmen von Souveränität im Bereich der Gerichtsbarkeit. Für jeden Vertrag unterzeichnen die Unternehmen in der entsprechenden Gerichtsbarkeit: in China für chinesische Verträge und in der EU für europäische Verträge. Die Unternehmen nutzen ihre gewohnte Plattform (COSI2 für die EU, Qiyuesuo für China), um zu unterschreiben, so dass unabhängig vom Standort rechtskonforme Unterschriften gewährleistet sind. Diese Partnerschaft ist einzigartig, da sie wechselseitige digitale Identitäten für jede Region sicherstellt - chinesische Unternehmen verwenden eine digitale Identität von LuxTrust, um in der EU über Qiyuesuo zu unterschreiben, während EU-Unternehmen eine digitale Identität von Qiyuesuo verwenden, um in China über COSI zu unterschreiben. Dieser Ansatz gewährleistet die Einhaltung der Rechtsvorschriften und erhöht damit die Zuverlässigkeit und Rechtmäßigkeit internationaler Transaktionen.