FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach leichten Verlusten zur Wochenmitte ist der Dax am Donnerstag auf den Erholungspfad zurückgekehrt. Unterstützung kam von freundlichen Vorgaben aus den USA. Nach einem Feiertag am Mittwoch dürfte der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückte Nasdaq 100 seinen Rekordlauf fortsetzen und erstmals über die Marke von 20 000 Punkten steigen. Zudem könnte der große Verfallstermin an den Terminbörsen am Freitag bereits Schatten vorauswerfen.

Richtungsweisende Konjunkturdaten stehen unterdessen nicht auf der Agenda. Interessant dürften die Zinssignale aus Großbritannien sein, nachdem die Leizinsen in der Schweiz erneut gesenkt und in Norwegen beibehalten wurden. Aus den Reihen der US-Zentralbank Fed wollen sich im Laufe des Tages einige Vertreter zu Wort melden.