Hallbergmoos, Germania (ots) - Gli azionisti del Consorzio EUROJET hanno

nominato Ralf Breiling (60 anni) amministratore delegato di EUROJET Turbo GmbH

(EUROJET) a partire dal 1° luglio 2024. Succede a Gerhard Bähr dopo il suo

pensionamento, che ha guidato il consorzio dal luglio 2020.



Ralf Breiling, laureato in Ingegneria Aeronautica presso l'Università Tecnica di

Monaco, porta con sé una grande esperienza e una comprovata esperienza di

leadership nell'industria aerospaziale di oltre tre decenni. Ha ricoperto

diversi ruoli manageriali presso BMW-Rolls Royce GmbH, MTU Aero Engines GmbH,

MTU Maintenance Hannover GmbH e MTU Turbomeca Rolls-Royce ITP GmbH (MTRI), dove

ha contribuito in modo determinante a promuovere l'innovazione, a migliorare

l'efficienza operativa e a ottenere una sostanziale crescita aziendale. La sua

esperienza copre vari programmi di motori come BR715, EJ200, TP400 e MTR390. Dal

2018 fino all'inizio della posizione di CEO di EUROJET, ha guidato MTRI come

amministratore delegato.









"Sono onorato di essere stato scelto per guidare EUROJET Turbo GmbH nel futuro.

L'azienda ha una ricca storia e un team di talento e non vedo l'ora di costruire

su queste solide basi. Il nostro settore è in rapida evoluzione e la mia

attenzione si concentrerà sui tre principi fondamentali dell'innovazione, della

soddisfazione del cliente e dell'eccellenza operativa per guidare il continuo

successo e creare valore a lungo termine per i nostri azionisti."



Informazioni su EUROJET:



Il consorzio EUROJET è responsabile della gestione del programma del motore

EJ200. Gli azionisti di EUROJET sono Rolls-Royce (Regno Unito), MTU Aero Engines

(Germania), ITP Aero (Spagna) e Avio Aero (Italia). Il motore rappresenta una

tecnologia eccezionale e innovativa e dimostra continuamente le sue eccezionali

prestazioni nell'Eurofighter Typhoon. Con le sue prestazioni senza precedenti,

combinate con la capacità multiruolo e la massima disponibilità a costi

competitivi del ciclo di vita, il motore EJ200 è perfettamente in grado di

soddisfare le esigenze delle forze aeree, sia di oggi che del futuro.



Dalla consegna del primo motore di produzione nel 2003, sono stati consegnati

oltre mille motori di produzione EJ200 alle flotte dei clienti dell'Aeronautica

Militare di nove nazioni e il motore EJ200 ha superato 1,5 milioni di ore di

volo.



Le immagini ad alta risoluzione dell'EJ200 possono essere scaricate da:

http://www.eurojet.de/media .



