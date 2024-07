Berlin (ots) -



- Um der steigenden Nachfrage von Unternehmen zu begegnen, arbeitet der

Green-IT-Pionier circulee im EU-Raum nun noch stärker mit der

Muttergesellschaft CHG-MERIDIAN zusammen.

- circulee Kunden mit entsprechender Unternehmensgröße haben jetzt die

Möglichkeit, über CHG-MERIDIAN gebrauchte IT-Hardware zu leasen.

- CHG-MERIDIAN-Kunden können fortan hochwertige, wiederaufbereitete Geräte in

ihren neuen oder bestehenden Leasing-Vertrag als Teil des Hardware-Mixes

integrieren und so gleichzeitig Kosten sparen und ihre Umweltbilanz

verbessern.

- Die Zusammenarbeit von CHG-MERIDIAN und circulee ist ein Meilenstein für die

Etablierung einer IT-Kreislaufwirtschaft im B2B-Markt .



Strengere Vorgaben, EU-Taxonomie und die veränderte Erwartung der Stakeholder:

Der B2B-Markt für IT-Ausstattung dreht immer schneller in Richtung

Nachhaltigkeit und ESG Compliance. Damit finden auch professionelle

Gebraucht-Angebote zunehmend Anklang bei Unternehmen. 2022 ist circulee an den

Markt gegangen, um das Lösungsportfolio des Leasinganbieters CHG-MERIDIAN zu

komplettieren und die Zweit- und Drittnutzung von Leasing-Rückläufern im Sinne

einer ressourcensparende Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen.





Um den steigenden IT Equipment Bedarf von KMUs in der EU noch besser zubedienen, ermöglicht circulee in Zusammenarbeit mit der MuttergesellschaftCHG-MERIDIAN größeren Kunden zukünftig neben dem Kauf auch das Leasing vongebrauchten Geräten. Die Kundschaft der CHG-MERIDIAN profitiert von einemunverändert starken Leasingangebot, das nun auch wiederaufbereitete IT mit allenModalitäten miteinschließt. Der Hardware-Mix aus neuer und gebrauchter Ware kanneinfach über einen Leasing-Vertrag abgewickelt werden und es können großeBestellvolumen bedient werden. Eine klare Garantie-Regelung sowie einprofessioneller Customer Support sind inkludiert. Weitere Services sind optionalverfügbar.Kein Entweder-oder: Geräte-Mix bringt Unternehmensansprüche in EinklangAllein im vergangenen Jahr ist der Anteil von Unternehmen, die gebrauchte ITnutzen, von 4 % auf 15 % gestiegen. Prognosen zufolge wird die Wachstumsphasebis 2032 anhalten, dabei soll der Markt 10 % p.a. an Volumen zunehmen.Entscheider sollten wissen: Der Einsatz von neuen und Refurbished-Geräten stehtnicht im Widerspruch zueinander. Im Gegenteil, denn ein sinnvoller Mix hilft,Kosten- und Klimaziele mit Technologieansprüche in Balance zu bringen. Ob alsReplacements, Swap-Devices, Arbeitsmittel für Trainings und Außendienst oderShared Equipment & Workstations: Mit seinem breiten Angebot an hochwertigerwiederaufbereiteter IT ergänzt circulee das technology2useModell der