Gelingt es auf Tagesschlusskursbasis den Widerstandsbereich um 86,30 US-Dollar und damit nach den Fibonacci-Reihen letzten großen Widerstand bei Brent aus dem Weg zu räumen, dürfte sich die seit Anfang Juni bestehende Aufwärtsbewegung in einer zweiten Kaufwelle manifestieren und dadurch wieder Long-Chancen attraktiv machen. Insgesamt könnte diese Erholung dann als klassische 123-Bewegung durchgehen. Grundsätzlich bleiben Brent und WTI weiterhin auf der Long-Seite zu sehen.

Die Rohölpreise dürften bei Brent Crude oberhalb von 86,30 US-Dollar eine neuerliche Kaufwelle auslösen, diesmal in den Bereich um 88,50 US-Dollar und darüber sogar an die Jahreshochs von 92,14 US-Dollar. Dies erlaubt es entsprechende Long-Positionen auf die finale Anstiegsphase abzuschließen. Kurzfristig ins bärische Lager dürfte der Future dagegen unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 83,71 US-Dollar wechseln. In der Folge müssen sich Anleger auf Abschläge auf 82,50 und darunter sogar 80,68 US-Dollar einstellen. Aktuell wird ein derartiges Szenario allerdings nicht favorisiert.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Ein Tagesschlusskurs oberhalb der Hürde von 86,30 US-Dollar ist zum Greifen nah, dies würde es im Anschluss erlauben, an einem möglichen Anstieg zurück an die Jahreshochs bei 92,14 US-Dollar zu partizipieren. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DQ4CW8 würde hierdurch eine Renditechance von 70 Prozent entspringen, Ziel des Scheins wurde am Ende rechnerisch bei 12,40 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei aber das Niveau von 84,75 US-Dollar vorläufig nicht überschreiten. Im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 5,51 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Wochen zu veranschlagen.