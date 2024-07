Mainz (ots) - Die angespannte Situation in den öffentlich-rechtlichen

Rundfunkanstalten der ARD und des ZDF spitzt sich weiter zu. Auch nach mehreren

Verhandlungsrunden bei NDR, WDR und SWR gibt es kaum Bewegung auf

Arbeitgeberseite. Die Streikbereitschaft bei den Beschäftigten wächst.



Christian Gesch, Vorsitzender der Bundestarifkommission der Mediengewerkschaft

VRFF, äußert sich zu den Gründen der zunehmenden Streikbereitschaft. "In den

letzten Jahren mussten unsere Mitglieder Reallohnverluste hinnehmen, während die

Lebenshaltungskosten stiegen. Die Arbeitgeberseite möchte auch in diesem Jahr

die Gehälter unterhalb der Inflationsrate anpassen," erklärt Gesch. Bisher

hatten die Arbeitgeber bei ARD und ZDF die Gehaltsabschlüsse an den Öffentlichen

Dienst gebunden. Nun, da der Öffentliche Dienst, einen für die Beschäftigten

guten Abschluss vereinbart habe, wollten die Öffentlich-Rechtlichen Arbeitgeber

von dieser Bindung nichts mehr wissen. Dabei seien die Zwänge und

Notwendigkeiten in beiden Bereichen ähnlich.







Rundfunkbeitrags um 58 Cent vorgeschlagen, was jedoch von einigen

Ministerpräsidenten blockiert wird. Die KEF legt zudem fest, dass die

Personalausgaben bis 2029 nur um knapp über 2 Prozent pro Jahr steigen dürfen.

Gleichzeitig fordert die Politik Reformen und Effizienzsteigerungen im

öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ohne jedoch die dafür notwendigen Investitionen

in Personal und Technik zu unterstützen.



Die Gehaltsforderung der VRFF von über 10 Prozent spiegelt die Notwendigkeit

wider, für die von der Politik verlangten Reformen - die die Beschäftigten auch

wollen - auch das erforderliche qualifizierte Personal halten bzw. bekommen zu

können.



Die Tarifverhandlungen stehen an einem kritischen Punkt. Sollte keine Einigung

erzielt werden, sind umfangreichere Streikmaßnahmen und massive Ausfälle im

Programm zu erwarten. "Wir sind zu weiteren Schritten bereit, um ein

angemessenes Angebot zu erhalten," bekräftigt Gesch.



VRFF Die Mediengewerkschaft fordert die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten

auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und



Verhandlungen zu führen, die den Realitäten des Marktes und den Bedürfnissen der

Angestellten entsprechen.



Das Interview mit Christian Gesch, Vorsitzender der VRFF-Bundestarifkommission,

finden sie hier in Gänze: https://vrff.de/tarifverhandlungen-bei-ard-anstalten/



Hintergrund: Die VRFF Die Mediengewerkschaft e.V. gehört zum dbb beamtenbund und

tarifunion und vertritt die Interessen der Beschäftigten im Bereich der Medien

und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Gewerkschaft setzt sich ein für

faire Arbeitsbedingungen, unabhängigen Journalismus und eine angemessene

Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.



Pressekontakt:



VRFF die mediengewerkschaft

Christiana Ennemoser

Tel: 0160.94648656

Fax: 06131.338152

E-Mail: mailto:presse@vrff.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172390/5814006

OTS: VRFF die mediengewerkschaft





