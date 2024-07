Mit weit über 300 Beiträgen hat es in dieser Woche Tesla nach längerer Abwesenheit mal wieder an die Spitze der Top-Diskussionen auf wallstreetONLINE geschafft. Der Grund liegt unter anderem darin, dass Tesla am 02.07 die Absatzzahlen für das zweite Quartal 2024 verkündet hat. Tesla gab an 443.965 Fahrzeugen verkauft und 410.831 Fahrzeuge produziert zu haben, was den zweiten Quartalsrückgang in Folge bedeutet. Der Tesla Kurs schnellte nach Veröffentlichung der Daten trotzdem nach oben, da Analysten einen noch größeren Absatzrückgang prognostioziert hatten. Der vollständige Tesla Geschäftsbericht wird am 23. Juli 2024 erwartet.

Kursrutschi: "Tesla to da Muun

Jubel Jubel...Hurra Hurra.,,Grenzenloser Jubel. Umsatz nur -4,8%. Danke Elon - well done

Kurs geht durch die Decke. Fangirls fallen in Ohnmacht📈

Q2 2023 Deliveries: 466,140

Q2 2024 Deliveries: 443,956

Rückgang -4,8%

Ich glaub ich bin im falschen Film. 5% weniger Schrottmühlen verkauft und die Aktie steigt um 10%. 👻"

MrEstate: "Völlig absurd. Die Zahlen Q1 waren schon so schlecht, dass die sogenannten Analysten die Erwartungen immer weiter runtergeschtaubt haben. Und nun hat Tesla die gesenkten Erwartung der Auslieferungen um ca. 3.000 Autos übertroffen und die Marktkapitalisierung steigt vor Freude gleich mal um 40 Mrd, mehr als Porsche wert ist. Wegen 3.000 Autos mehr, die mit massigen Preisrabatten in den Markt gepumpt worden sind.

Aber es ist wie es ist, Momentum ist alles. Fundamentals sind egal."

Nik100943: "Während der von etlichen ElektroMobilität-Hatern hochgejubelte "Konkurrent" RIVIAN pro ausgeliefertem BEV sage und schreibe 107.000 USD in den Schornstein schreibt, verdient Elon Musk mit seinen Autos richtig Geld. TESLA ist der einzige westliche Produzent von BEVs, der satte Profite einfährt. wenn im kommenden Winter unter Donald Trump auf Import BEVs 100 % EinfuhrZoll erhoben wird, können die BEVs Made in der VR China einpacken. Und die EU-Kommission wird sich flugs anpassen, um US-Sanktionen zu vermeiden. Damit ist der Boom für ChinaAutos abrupt beendet. Und der alleinige Sieger heißt Elon Musk. Mit TESLA. Die Preise für BEVs made in Germany gehen durch die Decke. Der starke Druck auf die Preise von TESLA endet sofort nach der Wahl. Die Margen schießen in den Himmel zurück. Freuen wir uns drauf... 💪👍😁💯"

darauf MrEstate: "Du hast schon mitbekommen, dass Tesla von den Zöllen mit am meisten betroffen sein wird, weil die Model 3 von China nach Europa gehen? Kann man in der Presse auch gut nachlesen. Und Du hast auch mitbekommen, dass Tesla im 1. Quartal mehr als 2 Mrd Cash verbrannt hat?"

Wegecke: "Meines Wissens konnte man dort nachlesen, dass die Tesla Modelle geringer bezollt werden sollen als die der Chinesischen Hersteller, weil sie bei den Untersuchungen unterstützt haben."

Xwin: "Am Ende zählt halt nur was die Börse glaubt. Und dort steht aktuell führend bei Robo-Taxis und Optimus Prime wird als bester Freund des Menschen milliardenfach verkauft werden und im Gegensatz zu Boston Dynamics Arbeiter in Fabriken ersetzen. Absurd aber das Narrativ. Und Narren feiern sich als aktuell als Hellseher."

1324427: "Heute ist Tesla 60 Milliarden mehr Wert als gestern. Es ist heftig wie krank Börse mittlerweile geworden ist."

Summerrain: "Das Game ist vor den Zahlen und nach Bekanntgabe der Zahlen immer das gleiche. Erst Kurs hypen und nach 2- 3 Tagen nach den Zahlen flacht der Kurs ab. Die Erkenntnisse wächst, dass nicht wächst. No Wachstum. Zudem hat Tesla seine HaldenTeslas verschleudert.

Zahlen deuten auf negatives Wachstum hin. Rückläufig zum Vorquartal und Vorjahresquartal. Der heutige Anstieg ist nicht substanziell. Somit Aufbau einer ersten ShortPosition Sukzessiver Aufbau von weiteren ShortPositionen geplant.

Weiterhin viel Freude mit der Tela-Aktie."

Malecon: "[...] Prognose: kurzfristig Bunga-Bunga, mittelfristig Furzi-Furzi. Die übergeordnete riesige SKS-Formation und die schwachen Fundamentaldaten werden mit hoher Wahrscheinlichkeit überwiegen."

Nokery: "Ich bin froh, daß es wenigstens Tesla als westl. Unternehmen schafft, ein Monopol noch zu verhindern. Spätestens im reellen Kampf um Taiwan könnte das noch wichtig sein."

darauf YouDontMessWithThe Zohan: "Eine aufgeblasene Schrumpfbude, die seit 4 Jahren versucht eigene Batteirezellen herzustellen, bis jetzt aber nur rückständige Labormuster liefern kann soll irgendwas verhindern?"

Xwin: "Tja...

+112% Kia

+58% NIO

+37% General Motors

+33% Hyundai

+26% Rivian

+9% Rivian

-7% Tesla

Gute Nachricht für Tesla ist, dass man die Halde wohl langsam abverkauft. Aber zu welchem Preis? Lassen wir uns überaschen zu den Zahlen.

Da der Kurs aber auch nicht sonderlich stark gelitten hat als die Halde wuchs, sehe ich hier nicht unbedingt einen Zusammenhang. Die Kurswende kam mit dem Robo-Taxi und Optimus Prime Bling Bling. Keine Produkte, keine Fakten. Nur Fantasie. Derbster Optionshandel..."

LlE: "BYD als größter Konkurrent von Tesla verkauft kaum nennenswerte Mengen in den USA. Die Zölle in den USA sind daher nichts mehr als Symbolpolitik. Mal schauen wie lange die Chinesen die Amis im eigenen Markt dulden werden. Denke der Kurs wird noch bis zu den Zahlen eher steigen als Fallen. Die Zahlen werden mehr als bescheiden sein, denn: Abfindungen und Rabatte kosten eine Menge Geld."

YouDontMessWithTheZohan: "Gerade wurden die EU-Strafzölle erlassen:

BYD: 17,4%, Geely 19,9%, SAIC 37,6%

Teslas Modell 3 dürfte mit 20,8% dabei sein?"

dazu nik100493: "Heute wurden noch gar keine StrafZölle verhängt. Frühestens ab 01.11.2024 greifen die Strafzölle. Allerdings müssen die Importeure / Hersteller von E- Autos Made by VR China GarantieErklärungen abgeben. Falls die EU- Kommission endgültig Strafzölle verhängen sollte, wovon auszugehen ist (!), müssen die Zölle nachgezahlt werden. Deshalb wird TESLA das Model 3 verteuern und das Model Y günstiger verkaufen. Als Produzent von BEVs mit den größten ProdStätten im " Westen" wird TESLA der Gewinner dieser Aktion werden. Ich rechne kurzfristig mit einem Ausbruch der Kurse nach Norden. ZwischenZiel 400 USD.

dazu YouDontMessWithTheZohan: "Nochmal 6.000 Euro günstiger? Während die Verbrennerhersteller ihre Preise anheben können.

Da wird Schrumpfsla wohl Rückstellungen für die Strafzölle in der Bilanz ausweisen müssen? Ganz klar boolish. Mindestens 420."

EinLebenOhneMops: "Wo soll ein Wachstum bei Tesla auch herkommen. Zwei phantasielose überalterte Modelle sind für 90% der Verkäufe zuständig, sonstige Umsätze nur mit Wallboxen, uä.

Der Rest ist nur in Elons Phantasie:

-Robotaxis (viel zu spät, Waymo klarer Marktführer mit der erforderlichen LiDAR-Hardware)

-humanoide Roboter (zwei Exemplare sortieren Batterien)

-KI (für die dafür georderten Chips hatte Elon keine Verwendung und hat sie an xAI und X umgelenkt)."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community