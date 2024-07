Türkische Aktien gehören im Jahr 2024 zu den absoluten Börsengewinnern. Der Leitindex BIST-100 konnte seit Jahresanfang mehr als 40 Prozent zulegen . Die Fluggesellschaft Turkish Airlines, die an der Börse unter dem Namen Turk Hava Yollari firmiert, hat seit Anfang des Jahres knapp 30 Prozent an Wert zugewonnen.

Im zweiten Halbfinale trifft die Überraschungsmannschaft aus Georgien auf Albanien. Die Aktie von Georgia Capital hat seit dem Turnierstart am 14. Juni mehr als 20 Prozent hinzugewonnen und steht verdient im Halbfinale.

Für Albanien geht das zweitgrößte Finanzinstitut Österreichs, die Raiffeisen Bank International, an den Start – in deren Besitz befindet sich die Raiffeisen Bank Albanien, die größte Bank des Balkanstaates. Bis zum Turnierstart lag die Aktie seit Jahresbeginn fast 14 Prozent im Minus, doch pünktlich zur EM startete die Kurserholung, die die Aktie letztlich bis ins Halbfinale führte.

Welche Aktie sich am Wochenende zum Europameister krönen darf, das hängt von der Performance in dieser Woche ab. Es bleibt spannend!

wO-Aktien-EM: So funktioniert sie!

Die wO-Redaktion hat aus jedem der 24 Teilnehmerländer eine Aktie ausgewählt. Mit dabei sind altbekannte Namen, spannende Nebenwerte und internationale Geheimtipps. Eingeteilt in die 6 Gruppen spielen die Aktien in den kommenden zwei Wochen um den Gruppensieg. Die beiden Aktien mit der besten Performance ab dem EM-Start ziehen ins Achtelfinale ein, genauso wie die 4 besten Gruppendritten. In der anschließenden K.O.-Phase ziehen ebenfalls die Aktien mit der besseren Performance eine Runde weiter. Bis ins Finale nach Berlin am 14. Juli.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion