Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind in den letzten Tagen gefallen. Am Dienstag sank der Euro-Bund-Future um 0,35 Prozent auf 130,81 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,58 Prozent stieg. Dieser Rückgang wurde durch die zurückhaltenden Aussagen des US-Notenbank-Vorsitzenden Jerome Powell beeinflusst, der keine klaren Signale für eine baldige Leitzinssenkung gab. Die Konjunkturaussichten haben sich eingetrübt, aber eine Zinswende wird erst im September erwartet.

Am Montag fielen die Kurse deutscher Bundesanleihen ebenfalls leicht. Der Euro-Bund-Future sank um 0,11 Prozent auf 130,94 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,57 Prozent stieg. Das unerwartete Wahlergebnis in Frankreich hatte nur geringe Auswirkungen auf den Anleihemarkt. Die Reaktion auf das Linksbündnis, das die meisten Abgeordneten gewonnen hat, war verhalten. Die Renditen französischer Staatsanleihen stiegen leicht an, während die deutschen Bundesanleihen stabil blieben.