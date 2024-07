Kaufkurse können daher aktueller Sicht erst oberhalb eines Niveaus von mindestens 83,10 US-Dollar abgeleitet werden, in diesem Szenario würden das Vorgängerhoch bei 83,71 und das Monatshoch bei 84,49 US-Dollar in den Fokus rücken. Geht es weiter hoch, könnte das ursprüngliche Ziel um 85,39 US-Dollar erreicht werden, von wo an wieder einige Gewinnmitnahmen folgen dürften. Ob dies vor dem Hintergrund einer weltweit schwachen Nachfrage gelingt, bleibt abzuwarten. Stellt sich dagegen eine fünfwellige Impulswelle mit einem Zwischenhoch um 82,00 US-Dollar ein und der 200-Tage-Durchschnitt wird signifikant unterschritten, würde dies für den WTI-Future weiteres Korrekturpotenzial auf 87,42 US-Dollar bedeuten.

Trading-Strategie: