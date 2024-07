Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, hat weiterhin seine Beteiligung am Unternehmen reduziert. Er verkaufte kürzlich Aktien im Wert von 80,8 Millionen US-Dollar und hält nun noch 928.029.899 Aktien. Dies ist Teil einer größeren Verkaufsaktion, bei der Bezos bereits Aktien im Wert von fünf Milliarden US-Dollar veräußert hat.

Die Wirtschaftsredaktion berichtet, dass Wolfe Research die Amazon-Aktie mit einem "Outperform"-Rating bewertet hat. Die Analystin Shweta Khajuria hat ein Kursziel von 250 US-Dollar festgelegt, was einem Aufwärtspotenzial von fast 30 Prozent entspricht. Sie lobt Amazons Führungsposition im Einzelhandel, digitaler Werbung und Cloud Computing sowie das erfahrene Managementteam. Khajuria erwartet ein beschleunigtes Wachstum bei Amazon Web Services und eine Ausweitung der Gewinnspanne im Einzelhandel.

Der E-Commerce-Riese Amazon plant, beim diesjährigen Prime Day einen Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Dieser Shopping-Feiertag soll die Marke stärken und mehr Kunden für eine Prime-Mitgliedschaft gewinnen. Analysten erwarten, dass der Prime Day das Wachstum von Amazon weiter vorantreiben wird.

Die Konkurrenz schläft jedoch nicht. Unternehmen wie Walmart, Target und TikTok Shop setzen Amazon mit eigenen Events unter Druck. Diese bieten ebenfalls attraktive Rabatte und Aktionen, um Kunden anzulocken. Trotzdem bleibt Amazon laut Analysten gut positioniert, um vom Prime Day und anderen Wachstumschancen zu profitieren.

Insgesamt wird erwartet, dass der Prime Day 2024 einen Bruttowarenwert von 13 Milliarden US-Dollar generieren könnte, was einem Wachstum von 7 Prozent entspricht. Dies würde einen bedeutenden Anteil am Gesamtumsatz im dritten Quartal ausmachen. Analysten wie Justin Post von BofA Research bleiben optimistisch und halten an ihrer Kaufempfehlung für die Amazon-Aktie fest.

Der Prime Day bietet nicht nur für Amazon, sondern auch für Investoren und Kunden attraktive Angebote. Es wird erwartet, dass die Veranstaltung die Marke stärken und das Wachstum des Unternehmens weiter vorantreiben wird.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 187,9EUR auf Nasdaq (18. Juli 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.