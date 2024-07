Die Aktien des Batteriekonzerns Varta haben am Montagmorgen auf Xetra einen dramatischen Rückgang erlebt und notierten bei nur 2,10 Euro, was einem Verlust von 80 Prozent im Vergleich zum Freitagabend entspricht. Der stark angeschlagene Konzern hat am Wochenende einen Antrag auf Restrukturierung gemäß dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) gestellt, um eine mögliche Insolvenz abzuwenden. Analysten äußern sich besorgt über die Auswirkungen dieser Maßnahme auf die bestehenden Aktionäre und Gläubiger. Michael Punzet von der DZ Bank betont, dass die angestrebte finanzielle Neuaufstellung voraussichtlich zu einem "kompensationslosen Ausscheiden der Aktionäre" führen wird, was ihn dazu veranlasste, den fairen Wert der Varta-Aktien auf 0 Euro zu senken.

Varta hat beim Amtsgericht Stuttgart ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren beantragt, um die drohende Insolvenz abzuwenden. Das Unternehmen plant, die Alt-Aktionäre aus dem Unternehmen zu drängen und Gläubiger dazu zu bewegen, auf einen Großteil ihrer Ansprüche zu verzichten. Die Varta-Aktie verlor am Montag zeitweise fast 80 Prozent an Wert, was die prekäre Lage des Unternehmens verdeutlicht. Varta kämpft seit einiger Zeit mit erheblichen Problemen, insbesondere im Bereich der wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Knopfzellen, die aufgrund von zurückhaltenden Verbrauchern und starker Konkurrenz aus Asien stark beeinträchtigt wurden. Auch das Geschäft mit Wallboxen für Elektroautos konnte nicht wie erhofft an Fahrt gewinnen.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Varta-Aktie ebenfalls auf 0 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Robert-Jan van der Horst weist darauf hin, dass der Sanierungsplan voraussichtlich zu einem Totalverlust für die Alt-Aktionäre führen wird. Varta steht vor der Herausforderung, sich in einem schwierigen Marktumfeld neu aufzustellen, während die Unsicherheit über die Zukunft des Unternehmens und die Rechte der Aktionäre wächst.

Insgesamt zeigt der Fall Varta, wie Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten auf gesetzliche Regelungen wie das StaRUG zurückgreifen, um ihre Existenz zu sichern, während die Interessen der Aktionäre oft stark beeinträchtigt werden. Die Entwicklungen bei Varta könnten als Warnsignal für andere Unternehmen dienen, die ähnliche Maßnahmen in Betracht ziehen.

Die Varta Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 1,357EUR auf Lang & Schwarz (25. Juli 2024, 07:39 Uhr) gehandelt.