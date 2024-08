Lufthansa stoppt Flüge nach Beirut: Sicherheitslage eskaliert dramatisch!**

In Reaktion auf den Raketenangriff bereitet sich Israel auf einen Vergeltungsschlag vor. Das Sicherheitskabinett hat Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Joav Galant ermächtigt, über die Art und den Zeitpunkt eines möglichen militärischen Vorgehens gegen die Hisbollah zu entscheiden. Netanjahu hat der Miliz gedroht, einen "hohen Preis" zu zahlen. Die Hisbollah hat sich jedoch von dem Angriff distanziert und erklärt, dass eine israelische Abwehrrakete die Explosion verursacht habe.

Der Lufthansa-Konzern hat aus Sicherheitsgründen alle Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut bis einschließlich Montag, den 5. August, eingestellt. Diese Maßnahme betrifft auch die Tochtergesellschaften Swiss und Eurowings. Ursprünglich waren die Streichungen nur bis Dienstag geplant, jedoch wurde die Entscheidung aufgrund der aktuellen Sicherheitslage ausgeweitet. Hintergrund sind jüngste militärische Spannungen in der Region, insbesondere ein Raketenangriff in der drusischen Ortschaft Madschdal Schams, bei dem mindestens zwölf Menschen getötet wurden. Die israelische Regierung macht die Hisbollah für diesen Angriff verantwortlich, während die Schiitenmiliz bestreitet, daran beteiligt gewesen zu sein.

Zusätzlich zu Lufthansa haben auch andere Fluggesellschaften wie Air France und die Royal Jordanian Airline ihre Flüge nach Beirut ausgesetzt. Diese Entscheidungen reflektieren die besorgniserregende Sicherheitslage in der Region, die durch militärische Auseinandersetzungen und Drohungen zwischen Israel und der Hisbollah geprägt ist. US-Beamte haben sich bemüht, die Situation zu deeskalieren und stehen in Kontakt mit den Regierungen in Israel und Libanon.

Die Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah könnten auch die laufenden Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Konflikt gefährden. Der Raketenangriff auf den Golan erfolgte zu einem kritischen Zeitpunkt, da die Gespräche zwischen Israel und der Hamas, vermittelt durch Katar, Ägypten und die USA, bereits stockten.

Inmitten dieser Konflikte hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Israel mit militärischer Einmischung gedroht, was die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter belasten könnte. Der israelische Außenminister warnte Erdogan, sich an die Konsequenzen eines militärischen Angriffs zu erinnern. Die geopolitische Lage bleibt angespannt, und die Entwicklungen in der Region werden weiterhin genau beobachtet.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 5,796EUR auf Lang & Schwarz (01. August 2024, 07:34 Uhr) gehandelt.