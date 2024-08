Ölpreise im Sinkflug: Schwache US-Daten drücken auf die Stimmung!

Die Ölpreise haben am Freitag erneut einen Rückgang verzeichnet, nachdem schwache US-Konjunkturdaten für zusätzlichen Preisdruck sorgten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel auf 77,25 US-Dollar, was einem Rückgang von 2,26 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 2,48 Dollar auf 73,89 Dollar. Die schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA, die eine unerwartet hohe Arbeitslosigkeit und geringe Neueinstellungen im Juli zeigten, verstärkten die Sorgen um eine nachlassende Nachfrage nach Öl. Diese Bedenken wurden bereits am Donnerstag durch enttäuschende Konjunkturdaten, darunter eine Verschlechterung der Stimmung unter US-Einkaufsmanagern, angeheizt.

Trotz der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, die durch die militärische Unterstützung der USA für Israel und die Drohungen des Iran nach der Tötung eines Hamas-Führers verstärkt wurden, konnten die Ölpreise nur kurzfristig stabilisiert werden. Analysten hatten erwartet, dass die geopolitischen Risiken die Preise stützen könnten, jedoch überwogen die Sorgen um die schwache Nachfrage.