Warren Buffett hat bei dieser Aktie jetzt komplett das Handtuch geworfen

Buffett hielt seit dem Börsendebüt im September 2020 an seinem Bestand fest. Im Oktober 2021 erreichte die Aktie ihren Höchststand von 405 US-Dollar, bevor sie rund 68 Prozent dieses Wertes verlor.

Wie aus Wertpapierunterlagen hervorgeht, hat Warren Buffett seine gesamte Beteiligung von 6,1 Millionen Aktien an Snowflake verkauft, einem in Montana ansässigen Anbieter von Datenspeicherungs-, -verarbeitungs- und -analysediensten.

Wells Fargo hat die Aktie am Donnerstag herabgestuft. "Snowflakes Premium Multiple ist schwieriger zu verteidigen, da die technische Differenzierung in einer sich schnell entwickelnden Ära offener Datenformate in Frage steht. Neues Management, makroökonomische Einflüsse und der jüngste Datenschutzverstoß (mit potenzieller Abwanderung) stapeln sich zu einem schwierigen Zeitpunkt."

Wells Fargo hat das Rating für Snowflake von "Overweight" auf "Equal Weight" herabgestuft und das Kursziel signifikant um 35 Prozent von 200 auf 130 US-Dollar gesenkt.

Analysten des Finanzinstituts zitieren mehrere Herausforderungen, mit denen Snowflake derzeit konfrontiert ist, darunter ein Führungswechsel, zunehmender Wettbewerb und Zweifel an der technologischen Voen, Snowflake den Rücken zu kehren", wie die Analysten berichten.

Die Herabstufung erfolgt unmittelbar vor Snowflakes Quartalsbericht für das zweite Quartal, von dem nur ein geringes Wachstum erwartet wird. Wells Fargo äußert Bedenken, dass neue Produkte nicht schnell genug zur Umsatzsteigerung beitragen könnten, was eine Wachstumsverzögerung zur Folge haben könnte.

Obwohl Snowflake aktuell noch hoch bewertet wird, sieht Wells Fargo nur begrenztes Aufwärtspotenzial und erwartet, dass die Aktie "in einer engen Spanne verbleiben wird, bis sich eine deutliche Stabilisierung abzeichnet."

Die Snowflake-Aktie konnte die schlechten Nachrichten am Donnerstag jedoch gut abschütteln nur mit einem leichten Minus von 0,20 Prozent. Snowflake wird seine Ergebnisse für das zweite Quartal nach Börsenschluss am 21. August bekannt geben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion