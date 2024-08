Pennystock Varta: "Haut eure Stücke weg, so lange es noch geht!!!"

Die Varta-Aktie brach am Montag erwartungsgemäß zusammen. Zeitweise fiel der Kurs bis auf 79 Cent. Am frühen Nachmittag notieren die Aktien rund 50 Prozent im Minus bei 1,88 Euro.

Im Varta-Forum von wallstreetONLINE diskutieren Anleger über die Sanierung und die Folgen:

"Es klingt hart, aber für die verbliebenen Altaktionäre ist diese Lösung ein Schlag ins Gesicht. Ihnen bleibt am Ende nichts." Calafati

"Ich bin und war hier noch nie investiert. Ich meine es gut und möchte jeden eindringlich warnen. Diejenigen, die hier investiert bleiben, werden alles verlieren. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Der Kurs wird immer tiefer fallen, am Freitag noch 3,90 € zum Schluß und aktuell? Haut eure Stücke weg so lange es noch geht!!!!" hoffis

"Schau mal in die letzten publizierten Zahlen. Varta hat 1 Mrd Euro Schulden und nur noch eine Equity-Quote von 15%. Niemand hätte dem Laden weiteres Geld gegeben, schon gar nicht das Heer der Kleinaktionäre. Wo bitte war hier die Politik Schuld? nein, der Vorstand hat über Jahre missgewirtschaftet und jetzt naht das Ende. Das sich die Aktionäre auch noch mit Tojner, einem Mann mit zweifelhaftem Ruf, ins gleiche Boot setzen, ist ja wohl Eigenverschulden. Jeder, der sich ein bisschen informiert hat, mied die Aktie wie der Teufel das Weihwasser." moneypulation

"Klar hat der Vorstand missgewirtschaftet. Meine Kritik an StaRUG bezieht sich aber hauptsächlich auf die Tatsache, dass Kleinaktionäre von vornherein ausgeschlossen werden. Ob sie dann tatsächlich Geld nachschießen wollen, sollte ihnen überlassen sein. Porsche sieht offensichtlich eine Zukunft für das Unternehmen, sonst würde man kein Geld investieren. Und wenn Porsche, warum gibt man nicht dem Kleinaktionär das gleiche Recht? Dann kommt wieder das Gegenargument: "Aber Porsche investiert ja nur, weil keine Kleinaktionäre mehr Ansprüche stellen." Das ist ein Scheinargument. Es darf keine Aktionäre erster und zweiter Klasse geben!" Ottokar58

Die heftigen Kursschwankungen in der Varta-Aktie lockten auch viele risikohungrige Anleger an:

"So, bin jetzt auch eingestiegen. Bei 1.6 Euro. Es sollte heute locker zurück auf 3 gehen." Gertrude41

"Bin schon 10% im Plus, läuft." James McFly

"Was ein Zock, fast schon wieder 2 Euro, verrückte Welt. Hier haben bestimmt auch ein paar Mutige ordentlich Kohle in den letzten Tagen verdient. Es ging ja ordentlich rauf und runter, ich hatte nicht die Zeit und den Mut mitzumachen. Jetzt bin ich sogar froh darüber das ich mir das alles nur angesehen habe, sonst hätte ich heute auch mein Geld verloren." OWLer

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Varta Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -49,77 % und einem Kurs von 1,964EUR auf Tradegate (19. August 2024, 13:44 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2,04 € , was eine Steigerung von +5,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer