Novo Nordisk und Eli Lilly im milliardenschweren Wettstreit um Marktführung

Im Wettbewerb um die Vorherrschaft im milliardenschweren Markt für Abnehmmedikamente stehen zwei Giganten der Pharmaindustrie im Rampenlicht: das dänische Unternehmen Novo Nordisk und sein US-amerikanischer Rivale Eli Lilly. Beide Konzerne haben in den letzten Jahren durch ihre Entwicklungen in der Adipositas- und Diabetesbehandlung weltweit an Bedeutung gewonnen. Doch während Novo Nordisk mit seinen bekannten Produkten Wegovy und Ozempic bereits große Erfolge feierte, droht die Konkurrenz von Eli Lilly das Rennen um die Marktführerschaft zu verschärfen.

Die Marktbeobachter richten ihren Fokus zunehmend auf die Unterschiede zwischen den beiden Pharmaunternehmen. Ein entscheidender Faktor könnte dabei die Versorgungssicherheit sein. Laut Evan Seigerman, Biotech-Analyst bei BMO Capital Markets, hat Eli Lilly die Oberhand gewonnen, da das Unternehmen die Lieferkettenprobleme in den Griff bekommen hat. "Während Novo Nordisk weiterhin Schwierigkeiten hat, Wegovy auf dem US-Markt in ausreichender Menge bereitzustellen, ist Eli Lilly mit seiner Gewichtsverlustspritze Zepbound bereits voll lieferfähig", erklärte Seigerman in einem Interview mit CNBC.