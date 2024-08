CEOs verdienen 268 Mal mehr als ihre Mitarbeiter

Politiker und Währungshüter warnen gerne, dass zu hohe Abschlüsse bei Gehaltsverhandlungen mit Gewerkschaften die Inflation anheizen können und deswegen verhindert werden müssten. Als Anfang des vergangenen Jahres beispielsweise bei der Deutschen Post Lohnsteigerungen durchgesetzt wurden, schlugen viele die Hände über dem Kopf zusammen und forderten von den Arbeitnehmern, Maß zu halten. Wenig Zurückhaltung ist gleichzeitig in den Chefetagen zu sehen, wo einige am Tag so viel verdienen, wie gewöhnliche Arbeiter in einem ganzen Jahr.

In den USA hat sich die Gehaltsschere zwischen den CEOs und den durchschnittlichen Arbeitnehmern 2023 weiter vergrößert. Laut dem aktuellen Bericht des Gewerkschafts-Dachverbands AFL-CIO verdienten die Chefs der S&P-500-Unternehmen im Durchschnitt 17,7 Millionen US-Dollar – das ist mehr als 268 Mal so viel wie der mittlere Jahresverdienst eines Arbeitnehmers in diesen Unternehmen.