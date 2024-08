Staatsanleihen im Fokus: Anleger warten auf Powells Rede in Jackson Hole!

Am Mittwoch blieben die Kurse deutscher Staatsanleihen weitgehend stabil. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Terminkontrakt, fiel leicht um 0,04 Prozent auf 134,60 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,21 Prozent lag. Das Marktinteresse konzentrierte sich zunehmend auf das bevorstehende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, USA, insbesondere auf die mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag. Viele Anleger hielten sich zurück, da sie auf Hinweise zur zukünftigen Geldpolitik warteten.

Am Nachmittag könnten überarbeitete Arbeitsmarktdaten aus den USA für Bewegung sorgen. Analysten erwarten, dass der Stellenzuwachs in der Vergangenheit schwächer war als bislang angenommen. Eine signifikante Abwärtsrevision könnte die Spekulationen auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September um 0,50 Prozentpunkte anheizen. Zudem wird das Protokoll der letzten Zinssitzung der Fed am Abend erwartet, welches ebenfalls auf Hinweise zu möglichen Zinssenkungen untersucht wird.