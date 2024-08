Uniper startet Wasserstoff-Testspeicher: Schlüssel zur klimaneutralen Zukunft!

Der Energiekonzern Uniper plant die Inbetriebnahme eines unterirdischen Testspeichers für Wasserstoff in Krummhörn, Ostfriesland. Dieser Speicher, der sich in einer Tiefe von etwa 1.700 Metern befindet, wird in den kommenden zwei Jahren als Testumgebung dienen, um die Eignung von Materialien und Technologien für die Wasserstoffspeicherung zu prüfen. Uniper, der größte Erdgasspeicher-Betreiber Deutschlands, sieht in CO2-neutral erzeugtem Wasserstoff einen zentralen Energieträger für die Industrie und die künftige klimaneutrale Wirtschaft.

Die Kaverne in Krummhörn hat ein Volumen von 3.000 Kubikmetern und wird in der Nähe eines geplanten Wasserstoffpipeline-Kernnetzes errichtet. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies betont die Bedeutung dieses Projekts für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Deutschland, insbesondere aufgrund der günstigen Lage an der Nordsee und der vorhandenen Infrastruktur. Die Erstbefüllung des Speichers ist für Ende September geplant, wobei "grüner" Wasserstoff von verschiedenen Herstellern mit Tankwagen angeliefert wird.