Nutzung wächst deutlich langsamer als erwartet (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die aktuelle Glasfaserstudie von BearingPoint zeigt:

die Schere zwischen Verfügbarkeit und Nutzung von Glasfaseranschlüssen in

Deutschland öffnet sich, DSL bleibt weiterhin dominant



Die Marktdurchdringung von Glasfaseranschlüssen in Deutschland dürfte in den

kommenden Jahren deutlich hinter den Erwartungen von Wirtschaft und Politik

zurückbleiben. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Management- und

Technologieberatung BearingPoint. Demnach wird sich die Schere zwischen

Verfügbarkeit und Nutzung in den kommenden Jahren immer weiter öffnen. Zu den

Hintergründen der nur langsam wachsenden Marktanteile und den ungenutzten

Potenzialen der Glasfaser-Internetversorgung hatte BearingPoint bereits im

Sommer 2022 einen repräsentativen Teil der deutschen und österreichischen

Bevölkerung befragt. Im Sommer 2024 wurde die Glasfaserstudie ein weiteres Mal

durchgeführt.







Mit insgesamt 49 Prozent der Befragten nutzt derzeit annähernd die Hälfte der Menschen in Deutschland einen DSL-Internetanschluss und somit eine Anschlusstechnologie, die nur Bandbreiten von bis zu 250 Mbit/s ermöglicht und entsprechend nicht gigabitfähig ist. Gigabitfähige Anschlüsse und insbesondere Glasfaseranschlüsse sind essentieller Bestandteil der Gigabit-Strategie der Bundesregierung und Vorraussetzung für viele digitale Anwendungen. Diese gigabitfähigen Anschlusstechnologien folgen erst auf dem zweiten Platz mit deutlichem Abstand und laut Aussage der Umfrageteilnehmer einem Anteil von jeweils 18 Prozent Glasfaser- sowie Kabelinternetnutzern. Der Anteil der glasfasernutzenden Haushalte in Deutschland ist im Vergleich zur vorangegangenen Befragung zwar um zwei Prozentpunkte gestiegen, jedoch wäre ein Glasfaseranschluss laut Breitbandatlas der Bundesnetzagentur bereits für 32 Prozent der Haushalte in Deutschland möglich.

Eine Ausdifferenzierung zeigt sich mit Blick auf die Altersstruktur der Nutzerschaft. Ein DSL-Anschluss wird derzeit am häufigsten von der Generation ab 55 Jahre genutzt (56 Prozent). Die Altersgruppe der 35-44-jährigen Personen ist hingegen die Gruppe, in der am häufigsten Glasfaseranschlüsse genutzt werden.

Marcel Tietjen, Partner bei BearingPoint, kommentiert: "Die Zahl der Glasfaseranschlüsse ist derzeit viel zu niedrig, als dass die Ziele der Bundesregierung erreicht werden könnten. Bereits für das Jahr 2025 hat sie das Ziel von 50 Prozent Glasfaserverfügbarkeit ausgegeben. Die projizierte Glasfasernutzung wird dann jedoch bei lediglich 36 Prozent liegen, was ein Risiko für den eigenwirtschaftlichen Ausbau ist. Der Umstieg auf Glasfaseranschlüsse in deutschen Privathaushalten ist eine Generationenaufgabe.