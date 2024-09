Vorstellung des allerersten TCL NXTFRAME TV mit „Audio by Bang & Olufsen" auf der IFA 2024

Ein Fernseher kann ein Tor zu grenzenloser Unterhaltung und einer neuen Art von Kreativität sein. Das Besondere am TCL NXTFRAME TV ist seine Fähigkeit, Ihren Wohnraum in eine Galerie zu verwandeln, auch wenn er gerade nicht benutzt wird.

BERLIN, 6. September 2024 /PRNewswire/ -- TCL definiert das Konzept des Home Entertainment mit der Einführung seines allerersten TCL NXTFRAME TV auf der IFA 2024 neu. Dies ist mehr als nur Fernsehen; es ist die Zukunft der digitalen Kunst und Unterhaltung zu Hause. Zum ersten Mal werden Kunst, Design und Spitzentechnologie in einem einzigen, eleganten Paket vereint. Der TCL NXTFRAME TV ist nicht nur etwas, das Sie sich ansehen, sondern etwas, womit Sie leben. Mit seiner Anwesenheit können Sie Ihre eigene Atmosphäre schaffen, die sich nahtlos in Ihre Einrichtung einfügt, wie ein Meisterwerk, das Ihren Geschmack, Ihren Stil und Ihre Wünsche widerspiegelt.

Für anspruchsvolle Benutzerinnen und Benutzer ist der TCL NXTFRAME TV mehr als nur ein Unterhaltungscenter, er ist ein vielseitiges Kunstwerk, das sich nahtlos in Ihre Einrichtung einfügt und diese aufwertet.

Menschen, deren Zimmer durch Kunst an der Wand vervollständigt werden, werden es lieben, wie der TCL NXTFRAME TV fortschrittliche Display-Technologie, Kunst und unbegrenzte Fantasie in einem superflachen All-In-One-Paket vereint.

Der TCL NXTFRAME TV ist mit einer Dicke von nur 27,9 mm der schlankste seiner Serie. Es verfügt über ein integriertes Gehäuse, das eine externe Anschlussbox überflüssig macht und so ein schlankes Design ohne Unterbrechungen ermöglicht.

Die Pro-Version des TCL NXTFRAME TV verfügt über „Audio by Bang & Olufsen" – das erste Produkt aus der Partnerschaft zwischen TCL und Bang & Olufsen. „Audio by Bang & Olufsen" garantiert, dass der Klang der Soundbar und des Subwoofers so abgestimmt und getestet wurde, dass er den Standards der weltbekannten Audiomarke entspricht. Die Soundbar und der Subwoofer für die Pro-Version des TCL NXTFRAME TV werden von denselben erfahrenen Toningenieuren abgestimmt, die auch einige der bekanntesten Lautsprecher-Ikonen der Welt perfektioniert haben.