RBI vor großen Herausforderungen: Gericht stoppt Verkauf der Raiffeisenbank!

Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) sieht sich mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, nachdem ein russisches Gericht eine einstweilige Verfügung erlassen hat, die den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft, der AO Raiffeisenbank, untersagt. Diese Entscheidung, die am 5. September 2024 bekannt gegeben wurde, betrifft alle Aktien der AO Raiffeisenbank und stellt eine unmittelbare Verfügungsbeschränkung dar. Die RBI ist 100%ige Eigentümerin der AO Raiffeisenbank und hatte geplant, eine Mehrheitsbeteiligung an der Bank zu veräußern, um sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen.

Der Hintergrund dieser Gerichtsentscheidung ist ein laufendes Verfahren, das von Rasperia Trading Limited gegen die STRABAG SE und deren österreichische Kernaktionäre eingeleitet wurde. In diesem Verfahren wird die AO Raiffeisenbank als mit den Beklagten verbunden erwähnt, obwohl ihr kein Fehlverhalten vorgeworfen wird. Die RBI selbst ist nicht Partei in diesem Verfahren, sieht sich jedoch durch die Entscheidung des Gerichts in ihren Verkaufsplänen erheblich behindert.