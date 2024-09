CHiQ erneuert Sponsoring von FIS-Weltcup-Veranstaltungen und begrüßt Skirennläufer Andreas Wellinger als neuen Markenbotschafter

BERLIN, 9. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 6. September, zeitgleich mit der Eröffnung der IFA 2024, hielt CHiQ eine feierliche Unterzeichnung an seinem Stand ab und bekräftigte damit seine Partnerschaft mit FIS World Cup Events und dem Deutschen Skiverband (DSV). Dieser Schritt stärkt die Position von CHiQ in der Welt des Skisports und leitet eine neue Phase in den Sportmarketing-Bemühungen des Unternehmens ein.

An der Veranstaltung nahmen Liu Jiang, Vorsitzender der Changhong Holding Group Co., Ltd. und Helen Zhang, stellvertretende Geschäftsführerin der Changhong Co., Ltd. in Begleitung mehrerer anderer wichtiger Führungskräfte teil. Die Vereinbarung wurde von James Wu, General Manager des Changhong International Brand Business Center, Heiko Krause, Vizepräsident des Deutschen Skiverbandes, und Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger unterzeichnet.