So verläuft die Ausbildung bei Smart Trading Gains (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Graz (ots) - Der Handel auf dem Finanzmarkt ist alles andere als einfach -selbst kleinste Nuancen können den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolgausmachen. Dadurch wird der Weg zum Trading-Erfolg für Anfänger schnell zu einerHerausforderung. Als Trading-Experte kennt Thomas Wabnig die Hürden undErfolgsstrategien des Marktes genau. Mit Smart Trading Gains hat er eineexklusive Trading-Ausbildung entwickelt, die es selbst absoluten Einsteigernermöglicht, innerhalb weniger Monate zum erfolgreichen Trader zu werden. Wie dieAusbildung bei Smart Trading Gains verläuft, erfahren Sie hier.Viele Menschen streben danach, in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen. Tradingscheint diesen Traum greifbar zu machen: Dank des Internets können heute auchprivate Anleger in Sekundenschnelle Aktien und Finanzprodukte über Brokererwerben. Das Ziel ist es, diese Produkte mit Gewinn wieder zu verkaufen. Dochobwohl der Handel auf den ersten Blick einfach erscheinen mag, erfordert erneben einer großen Ausdauer auch das entsprechende Wissen, um langfristig damitGeld verdienen zu können. "Wer ohne Expertise auf diesem Markt startet,riskiert, nur Verluste zu erleiden", warnt Thomas Wabnig, Geschäftsführer vonSmart Trading Gains. "Anfänger, die sich ohne ausreichende Vorbereitung undprofessionelle Unterstützung ins Trading stürzen, erleben daher nicht seltenenttäuschende Ergebnisse.""Kaum ein Anfänger schafft es aus eigener Kraft, die Kluft zwischen Theorie undPraxis erfolgreich zu schließen", fährt der Trading-Experte fort. "Stattdessenverlieren Neulinge Zeit und Geld, sodass der große Traum vom Trading-Erfolgschnell zum Albtraum wird." Mit Smart Trading Gains, dem erstenTÜV-zertifizierten Trading-Ausbildungszentrum aus Graz/Österreich, möchte ThomasWabnig das ändern: Als Trading-Experte hilft er Anfängern dabei, in kurzer Zeitzum erfolgreichen Trader zu werden, ohne auf dem Weg dorthin gravierende Fehlerzu machen. Seine hochwertige Trading-Ausbildung bietet eine optimale Kombinationaus Theorie und Praxis, sodass die Teilnehmer das Handwerk des Tradings vonGrund auf erlernen - und durch fundiertes Marktverständnis ein stabilesfünfstelliges Einkommen generieren können. Erprobte Systeme und intensiveBetreuungsmaßnahmen während der Umsetzung sorgen nicht nur für schnelleErgebnisse, sondern tragen auch dazu bei, dass die Teilnehmer desAusbildungsprogramms viel Zeit und Geld sparen können.Die Zielgruppe von Smart Trading Gains"Die Teilnehmer meines Ausbildungsprogramms sind überwiegend Berufstätige, diebereits fest im Leben stehen", berichtet Thomas Wabnig. "Sie haben einen Job,