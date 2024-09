Chance von 122,84 Prozent p.a.!

Der führende deutsche Halbleiterhersteller Infineon eröffnete Anfang August eine neue Fertigungsanlage in Malaysia, während das Unternehmen derzeit mit betrieblichen Herausforderungen konfrontiert ist. Eine beträchtliche Anzahl hochpreisiger Chipmaschinen des DAX-Unternehmens bleibt ungenutzt, und dies gilt sogar unabhängig von den Investitionen in Malaysia. Die Leerstandskosten für das am 30. September endende laufende Geschäftsjahr werden von Finanzvorstand Sven Schneider auf 800 Millionen Euro geschätzt. Im Vergleich dazu beliefen sich die Leerstandskosten auf 450 Millionen im Vorjahr. Um die Ausgaben zu verringern, beabsichtigt Vorstandsvorsitzender Hanebeck, 2800 Arbeitsplätze in den sogenannten Hochkostenländern wie Deutschland und Österreich zu streichen. Die Hälfte der Stellen wird ersatzlos gestrichen, während die andere Hälfte an kostengünstigere Standorte wie Malaysia verlagert wird.

Seit Mitte Juni 2023 hat der Aktienkurs von Infineon fünfmal den Widerstand von 38,52 Euro getestet, jedoch ohne jemals nach oben durchzubrechen. Die enttäuschenden Quartalsergebnisse vom 3. August 2023 führten zu einem Rückschlag. Die resultierende Korrektur endete schließlich am 31. Oktober 2023 auf dem Niveau von 27,50 Euro. Ab Mitte Juni 2024 wiederholte sich dieses Muster, als der Aktienkurs erneut an der 38,52-Euro-Marke scheiterte und erst bei etwa 27,50 Euro wieder nach oben drehte. Der Kurs nähert sich derzeit nach einer kurzen Erholung in Richtung der Widerstandsmarke von 33,08 Euro wieder der Unterstützung am Level von 27,50 Euro. Unter Berücksichtigung sinkender Zinsen könnte der Kurs wieder an dieser Unterstützung nach oben drehen. Dies würde den Weg für die Bullen bis in den Bereich zwischen 36,58 Euro und 38,52 Euro freimachen. Falls ungünstige Meldungen aufgrund erhöhter Wettbewerbsintensität im Siliziumcarbid-Markt eintreffen, könnte dies zu einem Rückgang des Kurses auf etwa 27,50 Euro führen. Wird diese gewichtige Unterstützung durchbrochen, wäre auch die Magic Number bei 24,00 Euro in Gefahr. Zur Einordnung liegt das All-Time-High bei 93,60 Euro und wurde am 26. Juni 2000 markiert.