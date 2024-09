Diskrepanz zwischen den USA und Europa bei Anwendungen in Human Resources geringer als erwartet

München (ots) - Die internationale Personalberatung Heidrick & Struggles

befragte weltweit HR-Professionals zu ihren Einschätzungen bezüglich des Standes

der Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) in ihrem Bereich. Neben Antworten

zu den Feldern, Zielen, Herausforderungen und der Organisation der

KI-Aktivitäten zeigt der Report auch, welcher Abstand bei KI zwischen den USA

und Europa besteht.



Lediglich 12 Prozent der Befragten der Analyse "COP AI Survey - Human Resources"

von Heidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) gaben an, dass ihr Unternehmen bislang

KI im HR-Bereich nicht nutzen würde. An der Studie nahmen 401 Verantwortliche

(zumeist CHROs) in Personalabteilungen teil, davon rund die Hälfte aus den USA,

34 Prozent aus Europa (Deutschland 8 Prozent) sowie der Rest aus asiatischen und

lateinamerikanischen Ländern sowie Australien und Kanada.







"Trotz der aktuellen Diskussionen über eine mögliche Überbewertung von

KI-getriebenen Aktien zeigt unsere Befragung, dass Artificial Intelligence

weltweit in den HR-Abteilungen der Unternehmen angekommen ist und die kommenden

Jahre ein prägendes Aufgabenfeld für HR-Professionals bleibt."



Einer Mehrheit der Befragten geht das Tempo der Anwendung von KI dabei zu

langsam. Dies gaben 54 Prozent der HR-Verantwortlichen an, während lediglich 34

Prozent die Geschwindigkeit bei der Einführung von KI für angemessen halten. Den

größten Einfluss haben KI-Anwendungen derzeit auf die Möglichkeiten, die

Produktivität in den Personalabteilungen zu erhöhen. Das sehen 74 Prozent der

Befragten so. An zweiter Stelle folgt die Möglichkeit, Innovationen zu

beschleunigen (63 Prozent) vor der Möglichkeit, Kosten zu sparen (35 Prozent).

Dr. Nicolas von Rosty sagt: "Wir sehen, dass Künstliche Intelligenz in die

Herzkammern der HR vordringt. Die Zeit des Experimentierens geht zu Ende, die

Anstrengungen drehen sich nun um Produktivität, Innovation und Kosten."



Weitere Ergebnisse der Heidrick & Struggles Studie sind:



Die hauptsächlichen Anwendungsfelder von Künstlicher Intelligenz in HR betreffen

das Abfassen von Job-Beschreibungen. Dies wird von 51 Prozent der befragten

Unternehmen exerziert. KI wird zudem genutzt für die Beantwortung von Fragen der

Mitarbeitenden (34 Prozent), die kursorische Überprüfung des

Lebenslaufes/Screening (33 Prozent), Bewertung der aktuellen Stimmungslage durch

Sprachanalyse/Zuhöreigenschaften (31 Prozent), Ermittlung der Nachfolge-Pipeline Seite 2 ► Seite 1 von 2



