Massive Preiserhöhungen in der GKV und PKV - so können sich Versicherte auf 2025 vorbereiten (FOTO)

Lippstadt (ots) - Schon jetzt steht fest, dass die Versicherungsbeiträge sowohl

in der gesetzlichen (GKV) als auch in der privaten Krankenversicherung (PKV) im

folgenden Jahr deutlich steigen werden. Dabei erhöht sich bei vielen Anbietern

der GKV der Zusatzbeitrag von 1,6 auf bis zu 2,45 Prozent im Durchschnitt.

Insbesondere für Menschen mit höherem Einkommen bedeutet dies eine zusätzliche

Belastung im oberen dreistelligen Bereich. Auch die PKV setzt ihre Kostenpolitik

der letzten Jahre fort und erhöht die Beiträge 2025 voraussichtlich um

durchschnittlich 6,5 Prozent.



Diese Entwicklungen haben weitreichende Konsequenzen. Neben der Erhöhung der

Monatsbeiträge ist in einigen Tarifen mit steigenden Selbstbeteiligungen zu

rechnen. Gerade die großen Versicherer wie ARAG oder DKV ließen bereits

verlauten, dass mit Beitragserhöhungen zu rechnen sei - je nach Tarif sogar um

bis zu 23 Prozent. Viele Versicherte sehen deshalb in einem Tarifwechsel den

einzigen Ausweg. Doch dabei müssen einige Aspekte beachtet werden - welche das

sind, erfahren Sie im folgenden Beitrag.









Jedes Jahr zum 1. Januar erhöhen die meisten Anbieter privater

Krankenversicherungen ihre Beiträge. Der Grund hierfür liegt in kontinuierlich

steigenden Leistungsausgaben. Im Vergleich zum Jahr 2018 haben die Versicherer

durchschnittlich beinahe 25 Prozent höhere Kosten, die sie nur durch

Beitragssteigerungen decken können.



Doch nicht alle Tarife sind gleichermaßen betroffen. Derzeit sind es überwiegend

die Bisex-Tarife, die vor dem Jahr 2013 abgeschlossen wurden, bei denen massive

Preissteigerungen zu erwarten sind. Der Grund hierfür liegt in einer zunehmenden

Verkleinerung dieser Versicherungsgruppe, etwa wegen Kündigungen oder

Todesfällen. Die anfallenden Kosten müssen dann von immer weniger Versicherten

getragen werden, was die Belastung des Einzelnen erhöht. So erhöhen die

Hallesche und ARAG einige ihrer jüngeren Tarife um bis zu 7,5 beziehungsweise 10

Prozent. Die Hallesche hatte schon im Vorjahr eine durchschnittliche Erhöhung

von 9 Prozent vorgenommen.



Diese PKV-Versicherer werden 2025 voraussichtlich ihre Tarife erhöhen



Die folgende Liste gibt einen Überblick über geplante Beitragserhöhungen im Jahr

2025:



Alte Oldenburger



- Alle ambulanten Tarife (Voll- und Behilfe)



ARAG



- Beitragserhöhung je nach Paket: für Kinder 8-15 Prozent, für Jungendliche

15-23 Prozent, für Erwachsene 3-11 Prozent



AXA



- Geschlossene Tarife: ECO-, ECORA-, EL-, Vision-, Vital-Tarifreihe

- Ambulante Tarife: 140er-Tarifreihe, AM-Tarifreihe

- Stationäre Tarife: 340er-, K-, 500er-, Vital-Z-, Z-Tarifreihe Seite 2 ► Seite 1 von 3



