Erfahrungen mit Patrick Grabowsky bei Weiterbildungen zum IHK-geprüften Technischen Fachwirt, Wirtschaftsfachwirt, Technischen Betriebswirt und Industriefachwirt (FOTO)

Freiberg am Neckar (ots) - Eine berufsbegleitende Weiterbildung zum TechnischenFach- oder Betriebswirt ist bei Patrick Grabowsky problemlos realisierbar. DerExperte hat seine digitalen Lerninhalte speziell auf die Bedürfnisse dieserZielgruppe zugeschnitten. Dank der flexiblen Lernstruktur erzielen seineTeilnehmer bemerkenswerte Ergebnisse. Wie unkompliziert und flexibel dieWeiterbildung im Digitalen Weiterbildungsinstitut Patrick Grabowsky tatsächlichist und welche Erfolge die Teilnehmer dabei erzielen, wird im Folgenden anhanddreier Erfahrungsgeschichten deutlich.Stagnieren die beruflichen Fortschritte, ist es oft der richtige Zeitpunkt, übereine Weiterbildung nachzudenken. Eine solche Maßnahme erweitert nicht nur denpersönlichen Horizont, sondern eröffnet den Absolventen auch neue beruflicheMöglichkeiten. Doch für viele Vollzeitbeschäftigte scheint es nahezu unmöglich,neben dem Beruf an Schulungen oder Kursen teilzunehmen - ganz zu schweigen vonden dafür anfallenden Kosten. Daher verharren viele in ihrer aktuellen Positionund begnügen sich mit dem Status quo. "Es ist ein weitverbreiteter Irrglaube,dass eine Weiterbildung zwangsläufig zeitaufwendig sein muss. Denn moderneWeiterbildungsangebote sind speziell auf die Bedürfnisse von Berufstätigenzugeschnitten", betont Patrick Grabowsky vom Digitalen WeiterbildungsinstitutPatrick Grabowsky. "Und auch die Kosten sind heute eigentlich kein Problem mehr.Schließlich werden Weiterbildungen in Deutschland mittlerweile im Rahmen desAufstiegsfortbildungsförderungsgesetztes (AFBG) mit einem Budget von bis zu15.000 Euro gefördert. Wer sich also von vermeintlichen Hürden abschreckenlässt, riskiert, sein Potenzial ungenutzt zu lassen.""Es war für mich stets paradox, dass Weiterbildungen angeboten werden, die sichkaum mit einem Vollzeitjob vereinbaren lassen", fügt der Unternehmer hinzu. Mitdem Digitalen Weiterbildungsinstitut Patrick Grabowsky bietet er Fachkräften inDeutschland die Möglichkeit, sich schnell und flexibel zum IHK-geprüftenTechnischen Fachwirt, Wirtschaftsfachwirt, Technischen Betriebswirt undIndustriefachwirt weiterzubilden. "Als gelernter Industriekaufmann undIHK-geprüfter technischer Fach- und Betriebswirt kenne ich die entscheidendenElemente einer erfolgreichen Weiterbildung aus eigener Erfahrung", erklärt er.Von seinem digitalen Lernangebot haben bereits zahlreiche Teilnehmer profitiert.Wie drei von ihnen es geschafft haben, durch die Weiterbildung ihr Lebengrundlegend zu verändern, erfahren Sie im Folgenden.1. Warum Denis Baur die Weiterbildung beim Digitalen WeiterbildungsinstitutPatrick Grabowsky jedem weiterempfiehlt