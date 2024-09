Nexaro geht neue Partnerschaft mit RoboPlanet ein (FOTO)

Wuppertal (ots) - Die Nexaro GmbH erweitert ihr Distributionsnetzwerk durch eine

neue Partnerschaft mit RoboPlanet, einem Anbieter von integrierten Lösungen für

Service- und Reinigungsrobotik, welcher ab sofort als spezialisierter

Distributor die innovative Cobotic-Systemlösung von Nexaro vertreibt. Diese

Partnerschaft festigt Nexaros Position auf dem deutschen Markt und eröffnet neue

Möglichkeiten für den verstärkten Einsatz autonomer Reinigungstechnologien im

professionellen Gebäudereinigungssektor.



"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit RoboPlanet", erklärt Steffen

Mateja, Head of Sales bei Nexaro. "Mit RoboPlanet haben wir einen Experten in

Sachen Einsatz von innovativer Technologie und Qualität an unserer Seite. Die

langjährige Expertise in der Reinigungsrobotik von RobotPlanet sowie das

bundesweite Service-Netzwerk sind eine ideale Ergänzung für unsere Position und

den geplanten Ausbau auf dem deutschen Markt."







Lebensstandards durch innovative Robotertechnologie", erklärt RoboPlanet

Geschäftsführer André Pflüger. "Als neuer Distributor an der Seite von Nexaro

freuen wir uns sehr, mit der innovativen Cobotic-Systemlösung, bestehend aus dem

Nexaro NR 1500 und dem Nexaro HUB, unser Portfolio zu erweitern. Gemeinsam mit

Nexaro teilen wir dieselbe Mission, zukunftsweisende und nachhaltige

Technologien in der gewerblichen Gebäudereinigung voranzutreiben."



Neben dem Ausbau des deutschen Netzwerks hat Nexaro auch langfristige

internationale Partnerschaften gewonnen. Einen Überblick aller nationalen und

internationalen Partner ist auf der Website (https://nexaro.com/pages/partner?sr

sltid=AfmBOop_-Os-vk74RxGKMTsHeTr5C2a1Zf6bCiSaIV8LKU8nZw6dYLRM) einsehbar.



Der Nexaro Cobotic-Ansatz: Die Zukunft der Reinigungsbranche



Der Cobotic-Ansatz von Nexaro steht für eine echte Symbiose von menschlicher

Arbeitskraft und modernster, autonomer Roboter-Technologie. Das System basiert

auf dem autonomen Saugroboter Nexaro NR 1500, die Steuerung erfolgt über das

eigens entwickelte, cloudbasierte Nexaro HUB mit Serverstandort Europa. Der

Saugroboter sowie die Software-Lösung wurden für den Einsatz in der

professionellen Gebäudereinigung getestet und auf Basis der gesammelten

Erkenntnisse maßgeblich weiterentwickelt. Der Nexaro NR 1500 ist der erste für

die gewerbliche Reinigung zertifizierte autonome Saugroboter auf dem Markt.

Durch seine kompakten Abmessungen und die innovative D-Form gewährleistet er

eine äußerst präzise, randnahe Reinigung und lässt sich nahtlos in die

Arbeitsumgebung integrieren.

